Роспотребнадзор изъял из торговых сетей Новосибирска шесть партий опасной для здоровья рыбы

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Роспотребнадзор изъял из торговых сетей Новосибирска шесть партий опасной для здоровья рыбыРубрика: общество
15.03.2019 11:27
Фото с сайта pixabay.com
Эксперты выяснили, что больше половины проверенных предприятий, торгующих рыбой, не соблюдают санитарные требования.
Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области проверило 81 предприятие, производящее рыбу и морепродукты. Под внеплановый контроль попали и магазины, торгующие этой продукцией. Специалисты выяснили, что санитарные требования не соблюдают 44 организации, что составляет 54 % от общего количества проинспектированных объектов. Результаты проверок опубликованы на сайте регионального управления ведомства.
По заключению экспертов, чаще всего на производственных предприятиях нет достаточного тщательного контроля за качеством продукции, не проводится дезинфекция помещения, персонал не соблюдает личную гигиену. В магазинах же часто отсутствуют ценники, на витринах лежит просроченный товар, а на упаковках неполно или неверно указана информация о происхождении продукта.
Роспотребнадзор изъял из торговых сетей шесть партий рыбной продукции общим весом 22 килограмма. Теперь будет разработана программа по устранению нарушений.
Также специалисты призывают новосибирцев покупать рыбу и морепродукты только в стационарных торговых точках и тщательно подходить к выбору продукта, по возможности изучая всю информацию о его происхождении.
Напомним, 25 февраля 2019 года Роспотребнадзор пообещал проверить информацию о кемеровских конфетах с червями.
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