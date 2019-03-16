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Сибирские регионы стали лучшими и худшими в экологическом рейтинге России
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Сибирские регионы стали лучшими и худшими в экологическом рейтинге РоссииРубрика: общество
16.03.2019 09:15
фото с сайта pixabay.com
Составители рейтинга – организация «Зелёный Патруль» – спрогнозировали частое появление сибирских регионов внизу списка из-за периодов неблагоприятных метеорологических условий.
Общественная организация «Зелёный Патруль» представила общенациональный рейтинг российских регионов по итогам прошедшей зимы. Лидерами списка стали Тамбовская область, Алтайский край и Республика Алтай – регионы с наиболее благополучной экологической обстановкой прошедшей зимой.
Также в первую десятку вошли Белгородская область, Москва, Курская область, Мурманская область, Магаданская область, Республика Коми, Санкт-Петербург.
Именно Алтайский край был признан экспертами лучшим в Сибирском федеральном округе.
В группе самых грязных регионов, замыкающих рейтинг, также оказались сразу несколько сибирских регионов – Красноярский край и Иркутская область.
Как пояснил директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов, в России насчитывается более десятка городов, которые являются экологическими горячими точками по уровню загрязнения атмосферы.
«Особенно эта проблема обостряется в периоды неблагоприятных метеорологических условий, когда рассеивание загрязнений в приземном слое затруднено. В Красноярске это называют режимом чёрного неба, а в Кемерове оно похоже на сизое одеяло. К сожалению, с изменением климата на нашей планете можно с уверенностью прогнозировать, что в середине лета и в середине зимы периоды НМУ будут всё чаще и чаще наблюдаться в нашей стране, особенно в Сибири», – добавил он.
Напомним, этой зимой центральные улицы Новосибирска обрабатывали специальным экологичным реагентом.
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