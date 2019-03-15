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«Сибирский левша» показал крупным планом состав песков с пляжей мира

Рубрика: общество

15.03.2019 16:25

фото со страницы Владимира Анискина в соцсети «ВКонтакте»

Известный новосибирский микроминиатюрист сфотографировал и измерил песчинки, собранные в разных частях света.

Новым исследованием поделился микроминиатюрист из Новосибирска, рекордсмен из Книги рекордов России Владимир Анискин. Он рассмотрел под мощным микроскопом песчинки, которые были собраны на пляжах разных стран мира.

«У моего друга Сергея Михайлова в офисе компании есть около 70 образцов различного песка с пляжей всего мира. 15 из них он презентовал мне для исследования. Сегодня поигрался с ними – заснял всё на видео и сделал пробные фото», – поделился исследователь в соцсетях.

В частности, он рассмотрел песок с островов Пхукет, Самет, Фукок, а также из пустыни Сахара, Шри-Ланки, Анапы, Индонезии, Филиппин, Греции, Черногории и Испании. По словам микроминиатюриста, больше всего его впечатлил песок из пустыни Сахары и с острова Бали.

«Песок из пустыни Сахары самый мелкий, на ощупь очень приятный. Даже к сухим рукам прилипает», – пояснил он.

Напомним, к 8 марта Владимир Анискин оригинальным образом поздравил женщин – написал поздравление на рисовом зёрнышке.

Теги: исследования миниатюра

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Последний водочный магнат региона хочет стать мэром Новосибирска

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сегодня 16:33 Общество 0 Коммент.

Бердская ЦГБ нашла желающего перевозить трупы из больницы в морг за 1283 рубля

сегодня 16:07 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Путёвки в детские сады Новосибирска начнут выдавать в понедельник

сегодня 13:45 Общество 0 Коммент.

В Октябрьском районе Новосибирска ограничено движение автомобилей

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

сегодня 12:22 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор изъял из торговых сетей Новосибирска шесть партий опасной для здоровья рыбы

сегодня 11:27 Общество 0 Коммент.

Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске

сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

На взятке сотруднику ФСБ попался майор авиачасти в Новосибирской области

сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Министерство просвещения утвердило расписание сдачи ЕГЭ на 2019 год

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске будут делать таблетки для диагностики и лечения рака

сегодня 09:43 Общество 0 Коммент.

Заключённый напал на сотрудника колонии в Новосибирске

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

Синоптики обещают резкие перепады температур в Новосибирске и первый дождь

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы доплатят 5 процентов за отопление из-за холодной и продолжительной зимы

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка снова не помогла сборной России выиграть медаль на чемпионате мира

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

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вчера 21:02 Общество 0 Коммент.

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