«Сибирский левша» показал крупным планом состав песков с пляжей мира

фото со страницы Владимира Анискина в соцсети «ВКонтакте»

Известный новосибирский микроминиатюрист сфотографировал и измерил песчинки, собранные в разных частях света.

Новым исследованием поделился микроминиатюрист из Новосибирска, рекордсмен из Книги рекордов России Владимир Анискин. Он рассмотрел под мощным микроскопом песчинки, которые были собраны на пляжах разных стран мира.

«У моего друга Сергея Михайлова в офисе компании есть около 70 образцов различного песка с пляжей всего мира. 15 из них он презентовал мне для исследования. Сегодня поигрался с ними – заснял всё на видео и сделал пробные фото», – поделился исследователь в соцсетях.

В частности, он рассмотрел песок с островов Пхукет, Самет, Фукок, а также из пустыни Сахара, Шри-Ланки, Анапы, Индонезии, Филиппин, Греции, Черногории и Испании. По словам микроминиатюриста, больше всего его впечатлил песок из пустыни Сахары и с острова Бали.

«Песок из пустыни Сахары самый мелкий, на ощупь очень приятный. Даже к сухим рукам прилипает», – пояснил он.

Напомним, к 8 марта Владимир Анискин оригинальным образом поздравил женщин – написал поздравление на рисовом зёрнышке.