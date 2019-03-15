5 баллов
+4
65.4 74.06
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В Октябрьском районе Новосибирска ограничено движение автомобилей

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

сегодня 12:22 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор изъял из торговых сетей Новосибирска шесть партий опасной для здоровья рыбы

сегодня 11:27 Общество 0 Коммент.

Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске

сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

На взятке сотруднику ФСБ попался майор авиачасти в Новосибирской области

сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Лукинский

сегодня 11:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Министерство просвещения утвердило расписание сдачи ЕГЭ на 2019 год

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске будут делать таблетки для диагностики и лечения рака

сегодня 09:43 Общество 0 Коммент.

Заключённый напал на сотрудника колонии в Новосибирске

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

Синоптики обещают резкие перепады температур в Новосибирске и первый дождь

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы доплатят 5 процентов за отопление из-за холодной и продолжительной зимы

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка снова не помогла сборной России выиграть медаль на чемпионате мира

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

Миллион рублей потратят на обработку от клещей в Бердске

вчера 21:02 Общество 0 Коммент.

Власти проведут ещё одну экспертизу аварийного дома в Барабинске

вчера 20:36 Недвижимость 0 Коммент.

В клинике Мешалкина спасли жизнь новосибирской пенсионерке с редкой патологией

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

Школьница в Кузбассе получила тяжёлые травмы из-за упавшей на неё с крыши глыбы льда

вчера 18:25 Хроника 0 Коммент.

Кемеровские музыканты посвятят концерт годовщине пожара в «Зимней вишне»

вчера 17:30 Культура 0 Коммент.

В Новосибирский зоопарк привезут кошачьих медведей

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

Синоптики обещают резкие перепады температур в Новосибирске и первый дождь

Рубрика: общество

15.03.2019 08:44

Фото с сайта pixabay.com

К концу недели зима снова даст о себе знать, температура опустится до -10 градусов, но в начале следующей недели новосибирцев снова ждёт потепление.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня, 15 марта, днём температура воздуха поднимется до +7 градусов, но уже к вечеру упадёт до нуля. День ожидается солнечный, без осадков.

В ночь на субботу, 16 марта, столбик термометра опустится до -2 градусов, а днём чуть поднимется – до -1 градуса. Ветер западный, 6-11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду. Синоптики также обещают в этот день мокрый снег.

Ночью в воскресенье, 17 марта, температура резко опустится до -10 градусов, но днём станет теплее – -5 градусов. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду. Также синоптики обещают ясное небо, но местами небольшой снег.

Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в понедельник, 18 марта, снова потеплеет почти до нуля градусов. Однако минусовая температура продержится до середины следующей недели. Также специалисты прогнозируют, что с четверга, 21 марта, столбик термометра будет стабильно держаться выше нуля, а к концу недели пойдёт первый в этом году дождь.

ГУ МЧС предупреждает новосибирцев о возможном сходе снега и льда с крыш. Спасатели призывают жителей держаться в стороне от зданий.

«Даже в том случае, когда ограждение отсутствует, следует соблюдать осторожность. Не подходите близко к стенам зданий. Особое внимание уделите детям: научите их смотреть не только под ногами, но и над головой», – добавили специалисты ГУ МЧС.

Напомним, в феврале мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что температуру -40 градусов нельзя назвать аномальной для региона.

Теги: погода Гидрометцентр

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В Октябрьском районе Новосибирска ограничено движение автомобилей

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

сегодня 12:22 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор изъял из торговых сетей Новосибирска шесть партий опасной для здоровья рыбы

сегодня 11:27 Общество 0 Коммент.

Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске

сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

На взятке сотруднику ФСБ попался майор авиачасти в Новосибирской области

сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Лукинский

сегодня 11:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Министерство просвещения утвердило расписание сдачи ЕГЭ на 2019 год

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске будут делать таблетки для диагностики и лечения рака

сегодня 09:43 Общество 0 Коммент.

Заключённый напал на сотрудника колонии в Новосибирске

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

Синоптики обещают резкие перепады температур в Новосибирске и первый дождь

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы доплатят 5 процентов за отопление из-за холодной и продолжительной зимы

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка снова не помогла сборной России выиграть медаль на чемпионате мира

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

Миллион рублей потратят на обработку от клещей в Бердске

вчера 21:02 Общество 0 Коммент.

Власти проведут ещё одну экспертизу аварийного дома в Барабинске

вчера 20:36 Недвижимость 0 Коммент.

В клинике Мешалкина спасли жизнь новосибирской пенсионерке с редкой патологией

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

Школьница в Кузбассе получила тяжёлые травмы из-за упавшей на неё с крыши глыбы льда

вчера 18:25 Хроника 0 Коммент.

Кемеровские музыканты посвятят концерт годовщине пожара в «Зимней вишне»

вчера 17:30 Культура 0 Коммент.

В Новосибирский зоопарк привезут кошачьих медведей

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.12.2018

Стоять будем

Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...

Читать далее
Image
22.09.2016

Красные камни и чёрная пурга

Как растут норильские школьники в усло...

Читать далее
Image
09.06.2014

Сама приплыла

Восемь версий потопа на Алтае, высказанных в прессе и блогах...

Читать далее

Новости по теме

Синоптики рассказали, когда потепление в Новосибирске сменится резким похолоданием 13.03.2019 Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток 12.03.2019

Популярное

Image

Жительница Новосибирска пропала при странных обстоятельствах

Image

Новосибирская биатлонистка показала второй результат российской с...

Image

Под Новосибирском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Image

Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток

Image

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

Image

В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

Image

Следком начал проверку после конфликта ученицы и сотрудницы болот...

Image

В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуац...

Image

Россельхознадзор закрыл крупную свиноферму в Новосибирске

Image

В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Луки...

Image

69 пород собак МВД предлагает включить в список потенциально опас...

Image

Опасная лаборатория угрожала возникновением эпидемии жителям Ново...

Image

Полсотни феминисток вышли на пикет в честь 8 Марта в центре Новос...