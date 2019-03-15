Синоптики обещают резкие перепады температур в Новосибирске и первый дождь

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К концу недели зима снова даст о себе знать, температура опустится до -10 градусов, но в начале следующей недели новосибирцев снова ждёт потепление.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня, 15 марта, днём температура воздуха поднимется до +7 градусов, но уже к вечеру упадёт до нуля. День ожидается солнечный, без осадков.

В ночь на субботу, 16 марта, столбик термометра опустится до -2 градусов, а днём чуть поднимется – до -1 градуса. Ветер западный, 6-11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду. Синоптики также обещают в этот день мокрый снег.

Ночью в воскресенье, 17 марта, температура резко опустится до -10 градусов, но днём станет теплее – -5 градусов. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду. Также синоптики обещают ясное небо, но местами небольшой снег.

Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в понедельник, 18 марта, снова потеплеет почти до нуля градусов. Однако минусовая температура продержится до середины следующей недели. Также специалисты прогнозируют, что с четверга, 21 марта, столбик термометра будет стабильно держаться выше нуля, а к концу недели пойдёт первый в этом году дождь.

ГУ МЧС предупреждает новосибирцев о возможном сходе снега и льда с крыш. Спасатели призывают жителей держаться в стороне от зданий.

«Даже в том случае, когда ограждение отсутствует, следует соблюдать осторожность. Не подходите близко к стенам зданий. Особое внимание уделите детям: научите их смотреть не только под ногами, но и над головой», – добавили специалисты ГУ МЧС.

Напомним, в феврале мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что температуру -40 градусов нельзя назвать аномальной для региона.