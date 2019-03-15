СМИ сообщили об отёке мозга у певицы Юлии Началовой

фотографии с личной страницы Юлии Началовой в соцсети «ВКонтакте»

Ряд изданий сообщили об ухудшении состояния артистки; её родители не подтверждают эту информацию.

Певица и телеведущая Юлия Началова продолжает находиться в реанимации одной из столичных клиник, где за её состоянием постоянно наблюдают врачи. Накануне в СМИ распространилась информация о резком ухудшении её состояния из-за отёка мозга.

«Только что связывалась с родителями Юлии, но они мне сообщили, что ничего такого, о чём сейчас пишут СМИ, – нет», – цитирует ТАСС представителя артистки Анну Исаеву.

Ранее Юлия Началова почувствовала себя плохо, врачи ввели её в состояние искусственной комы, подключив к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Она находится в реанимации, о её диагнозе не сообщается.

Зрителям Юлия Началова известна по шоу «Один в один» на телеканале «Россия-1», где она была телеведущей. Исполняла такие композиции, как «Герой не моего романа», «Между мной и тобой», «Цветик-семицветик».