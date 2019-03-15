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СМИ сообщили об отёке мозга у певицы Юлии Началовой

Рубрика: общество

15.03.2019 12:43

фотографии с личной страницы Юлии Началовой в соцсети «ВКонтакте»

Ряд изданий сообщили об ухудшении состояния артистки; её родители не подтверждают эту информацию.

Певица и телеведущая Юлия Началова продолжает находиться в реанимации одной из столичных клиник, где за её состоянием постоянно наблюдают врачи. Накануне в СМИ распространилась информация о резком ухудшении её состояния из-за отёка мозга.

«Только что связывалась с родителями Юлии, но они мне сообщили, что ничего такого, о чём сейчас пишут СМИ, – нет», – цитирует ТАСС представителя артистки Анну Исаеву.

Ранее Юлия Началова почувствовала себя плохо, врачи ввели её в состояние искусственной комы, подключив к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Она находится в реанимации, о её диагнозе не сообщается.

Зрителям Юлия Началова известна по шоу «Один в один» на телеканале «Россия-1», где она была телеведущей. Исполняла такие композиции, как «Герой не моего романа», «Между мной и тобой», «Цветик-семицветик».

Теги: здоровье телевидение медицина

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Предложить новость

В Октябрьском районе Новосибирска ограничено движение автомобилей

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

сегодня 12:22 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор изъял из торговых сетей Новосибирска шесть партий опасной для здоровья рыбы

сегодня 11:27 Общество 0 Коммент.

Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске

сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

На взятке сотруднику ФСБ попался майор авиачасти в Новосибирской области

сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Лукинский

сегодня 11:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Министерство просвещения утвердило расписание сдачи ЕГЭ на 2019 год

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске будут делать таблетки для диагностики и лечения рака

сегодня 09:43 Общество 0 Коммент.

Заключённый напал на сотрудника колонии в Новосибирске

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

Синоптики обещают резкие перепады температур в Новосибирске и первый дождь

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы доплатят 5 процентов за отопление из-за холодной и продолжительной зимы

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка снова не помогла сборной России выиграть медаль на чемпионате мира

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

Миллион рублей потратят на обработку от клещей в Бердске

вчера 21:02 Общество 0 Коммент.

Власти проведут ещё одну экспертизу аварийного дома в Барабинске

вчера 20:36 Недвижимость 0 Коммент.

В клинике Мешалкина спасли жизнь новосибирской пенсионерке с редкой патологией

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

Школьница в Кузбассе получила тяжёлые травмы из-за упавшей на неё с крыши глыбы льда

вчера 18:25 Хроника 0 Коммент.

Кемеровские музыканты посвятят концерт годовщине пожара в «Зимней вишне»

вчера 17:30 Культура 0 Коммент.

В Новосибирский зоопарк привезут кошачьих медведей

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

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