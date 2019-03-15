Террорист снял на видео убийство более сорока человек в Новой Зеландии

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В новозеландском городе Крайстчерч 15 марта произошёл теракт; группа террористов расстреляла мусульман в двух мечетях.

Полиция города Крайстчерч в Новой Зеландии расследует террористический акт, совершённый группой вооружённых людей днём 15 марта. Количество жертв на данный момент — не менее 49 человек, некоторые из них дети, сообщает BBC-News.

Как стало известно ранее, 15 марта 2019 года в городе Крайстчерч произошло массовое убийство верующих в двух мечетях во время дневной молитвы. Количество нападавших уточняется. Очевидцы утверждают, что стрелявших было как минимум четверо. Заблокировав верующих внутри мечетей, вооружённые террористы входили внутрь и открывали огонь по всем, кто встречался им на пути.

Несколько раз преступники возвращались к припаркованным возле входа автомобилям, чтобы сменить оружие. После теракта вооружённая группа людей сумела скрыться. Автомобили, оставленные террористами возле мечетей, были заминированы. Бомбы деактивировали спецслужбы вооружённых сил Новой Зеландии.

Один из террористов был задержан полицией по горячим следам. Им оказался 28-летний гражданин Австралии – Брентон Таррант. Всё происходящее Брентон снимал на видеокамеру «Go Pro». Также, согласно данным BBС, одно из нападений он транслировал в прямом эфире через интернет.

Перед началом расстрела подозреваемый опубликовал на своей странице в Facebook многостраничный манифест, в котором объяснял мотивацию своих поступков – основным фактором стала ненависть к мигрантам, исповедующих ислам.

Кроме Брентона, по подозрению в причастности к нападениям были задержаны двое мужчин и одна женщина. Их личности устанавливают. По предварительным данным, один из них может быть не причастен к случившемуся.

Комиссар полиции города Крайстчерч Майк Буш порекомендовал гражданам не покидать свои дома, а также призвал держаться подальше от мечетей.

Напомним, в ноябре 2018 года, учащийся барабинского колледжа ворвался в аудиторию и начал стрельбу.