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В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

Рубрика: проиcшествия

15.03.2019 12:22

фото с сайта pixabay.com

Тяжёлая глыба льда сорвалась с крыши дома в Иркутске и упала на малолетнего ребёнка.

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Иркутской области объявили о начале доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, сообщает пресс-служба ведомства. 

Поводом послужило ЧП, случившееся в Иркутске днём 14 марта. На улице Пролетарской тяжёлая глыба льда с крыши дома упала на голову восьмилетней девочке. Потерпевшую госпитализировали в Ивано-Матрёнинскую клиническую больницу, информацию о тяжести повреждений и её текущем состоянии здоровья пока получить не удалось. 

Как сообщают следователи, руководителям жилищной компании, отвечающей за уборку снега и льда на крыше дома на улице Пролетарской, грозит привлечение по уголовной статье. Если следователи признают косвенную вину кого-то из сотрудников в травмировании девочки, ответственное лицо может отправиться в колонию сроком на два года. 

Напомним, 14 марта в Кемеровской области школьница получила тяжёлые травмы из-за упавшего на неё с крыши высотного дома льда. 

 

Теги: происшествие Иркутск сход льда реанимация

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сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

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