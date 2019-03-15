В Новосибирске будут делать таблетки для диагностики и лечения рака

фото с сайта Института неорганической химии СО РАН

В Институте неорганической химии СО РАН создали специальную лабораторию биоактивных неорганических соединений.

Учёные Института неорганической химии СО РАН будут исследовать неорганические соединения. Цель научной работы: создать средства, которые помогут диагностировать онкологию, а также препараты для противораковой терапии, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией Михаила Шестопалова.

Лаборатория биоактивных неорганических соединений была создана в рамках реализации национального проекта «Наука». Сотрудники нового подразделения уже получили грант в размере 6 миллионов рублей на создание диагностических препаратов внутреннего введения.

Сотрудникам лаборатории предстоит разработать новые материалы на основе вольфрама, молибдена и рения. Ученые планируют изучить их свойства, например, рентгеноконтрастность и люминесценцию, найти перспективы для применения в медицине, в том числе при диагностике и лечении онкологических заболеваний.

Напомним, в марте 2019 года кемеровские учёные предложили лечить рак с помощью гипертермии.