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В Новосибирске будут делать таблетки для диагностики и лечения рака

Рубрика: общество

15.03.2019 09:43

фото с сайта Института неорганической химии СО РАН

В Институте неорганической химии СО РАН создали специальную лабораторию биоактивных неорганических соединений. 

Учёные Института неорганической химии СО РАН будут исследовать неорганические соединения. Цель научной работы: создать средства, которые помогут диагностировать онкологию, а также препараты для противораковой терапии, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией Михаила Шестопалова. 

Лаборатория биоактивных неорганических соединений была создана в рамках реализации национального проекта «Наука». Сотрудники нового подразделения уже получили грант в размере 6 миллионов рублей на создание диагностических препаратов внутреннего введения. 

Сотрудникам лаборатории предстоит разработать новые материалы на основе вольфрама, молибдена и рения. Ученые планируют изучить их свойства, например, рентгеноконтрастность и люминесценцию, найти перспективы для применения в медицине, в том числе при диагностике и лечении онкологических заболеваний. 

Напомним, в марте 2019 года кемеровские учёные предложили лечить рак с помощью гипертермии. 

Теги: здоровье медицина рак Новосибирск

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Предложить новость

В Октябрьском районе Новосибирска ограничено движение автомобилей

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

сегодня 12:22 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор изъял из торговых сетей Новосибирска шесть партий опасной для здоровья рыбы

сегодня 11:27 Общество 0 Коммент.

Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске

сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

На взятке сотруднику ФСБ попался майор авиачасти в Новосибирской области

сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Лукинский

сегодня 11:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Министерство просвещения утвердило расписание сдачи ЕГЭ на 2019 год

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске будут делать таблетки для диагностики и лечения рака

сегодня 09:43 Общество 0 Коммент.

Заключённый напал на сотрудника колонии в Новосибирске

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

Синоптики обещают резкие перепады температур в Новосибирске и первый дождь

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы доплатят 5 процентов за отопление из-за холодной и продолжительной зимы

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка снова не помогла сборной России выиграть медаль на чемпионате мира

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

Миллион рублей потратят на обработку от клещей в Бердске

вчера 21:02 Общество 0 Коммент.

Власти проведут ещё одну экспертизу аварийного дома в Барабинске

вчера 20:36 Недвижимость 0 Коммент.

В клинике Мешалкина спасли жизнь новосибирской пенсионерке с редкой патологией

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

Школьница в Кузбассе получила тяжёлые травмы из-за упавшей на неё с крыши глыбы льда

вчера 18:25 Хроника 0 Коммент.

Кемеровские музыканты посвятят концерт годовщине пожара в «Зимней вишне»

вчера 17:30 Культура 0 Коммент.

В Новосибирский зоопарк привезут кошачьих медведей

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

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