В Новосибирске будут делать таблетки для диагностики и лечения рака

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В Новосибирске будут делать таблетки для диагностики и лечения ракаРубрика: общество
15.03.2019 09:43
фото с сайта Института неорганической химии СО РАН
В Институте неорганической химии СО РАН создали специальную лабораторию биоактивных неорганических соединений.
Учёные Института неорганической химии СО РАН будут исследовать неорганические соединения. Цель научной работы: создать средства, которые помогут диагностировать онкологию, а также препараты для противораковой терапии, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией Михаила Шестопалова.
Лаборатория биоактивных неорганических соединений была создана в рамках реализации национального проекта «Наука». Сотрудники нового подразделения уже получили грант в размере 6 миллионов рублей на создание диагностических препаратов внутреннего введения.
Сотрудникам лаборатории предстоит разработать новые материалы на основе вольфрама, молибдена и рения. Ученые планируют изучить их свойства, например, рентгеноконтрастность и люминесценцию, найти перспективы для применения в медицине, в том числе при диагностике и лечении онкологических заболеваний.
Напомним, в марте 2019 года кемеровские учёные предложили лечить рак с помощью гипертермии.
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