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В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Лукинский

Рубрика: общество

15.03.2019 11:00

фото со страницы Сергея Лукинского в социальной сети «Одноклассники».

Бывший ведущий ГТРК «Новосибирск» скоропостижно скончался на 61-м году жизни

Ушёл из жизни новосибирский телеведущий, журналист Сергей Лукинский. Об этом Сиб.фм сообщил его сын Николай Лукинский. Причина смерти пока не установлена. 

Сергей Лукинский работал на ГТРК «Новосибирск» с января 1993 года. Сначала был корреспондентом, автором и ведущим спортивных программ «Спортивная неделя», «Чемпион», «Выше, быстрее, сильнее», «Олимпиада-2000. Новосибирск–Сидней». Позже стал продюсером телеканала. 

Сергей Лукинский – лауреат премии имени Емельяна Ярославского, международного конкурса «Память огненных лет», всероссийского конкурса Военно-патриотических спортивных программ. 

За пропаганду гуманистических ценностей спорта по итогам 2003 года награждён дипломом Олимпийского комитета России «Справедливая игра» – «Фэйр Плэй».

Прощание пройдёт в воскресенье, 17 марта, с 13 до 15 часов по адресу Потанинская, 42/1.

Редакция Сиб.фм выражает соболезнования родным и близким Сергея Лукинского.

 

Теги: СМИ Новоибирск

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Предложить новость

В Октябрьском районе Новосибирска ограничено движение автомобилей

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

сегодня 12:22 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор изъял из торговых сетей Новосибирска шесть партий опасной для здоровья рыбы

сегодня 11:27 Общество 0 Коммент.

Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске

сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

На взятке сотруднику ФСБ попался майор авиачасти в Новосибирской области

сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Лукинский

сегодня 11:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Министерство просвещения утвердило расписание сдачи ЕГЭ на 2019 год

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске будут делать таблетки для диагностики и лечения рака

сегодня 09:43 Общество 0 Коммент.

Заключённый напал на сотрудника колонии в Новосибирске

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

Синоптики обещают резкие перепады температур в Новосибирске и первый дождь

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы доплатят 5 процентов за отопление из-за холодной и продолжительной зимы

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка снова не помогла сборной России выиграть медаль на чемпионате мира

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

Миллион рублей потратят на обработку от клещей в Бердске

вчера 21:02 Общество 0 Коммент.

Власти проведут ещё одну экспертизу аварийного дома в Барабинске

вчера 20:36 Недвижимость 0 Коммент.

В клинике Мешалкина спасли жизнь новосибирской пенсионерке с редкой патологией

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

Школьница в Кузбассе получила тяжёлые травмы из-за упавшей на неё с крыши глыбы льда

вчера 18:25 Хроника 0 Коммент.

Кемеровские музыканты посвятят концерт годовщине пожара в «Зимней вишне»

вчера 17:30 Культура 0 Коммент.

В Новосибирский зоопарк привезут кошачьих медведей

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

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