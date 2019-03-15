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В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей ЛукинскийРубрика: общество
15.03.2019 11:00
фото со страницы Сергея Лукинского в социальной сети «Одноклассники».
Бывший ведущий ГТРК «Новосибирск» скоропостижно скончался на 61-м году жизни.
Ушёл из жизни новосибирский телеведущий, журналист Сергей Лукинский. Об этом Сиб.фм сообщил его сын Николай Лукинский. Причина смерти пока не установлена.
Сергей Лукинский работал на ГТРК «Новосибирск» с января 1993 года. Сначала был корреспондентом, автором и ведущим спортивных программ «Спортивная неделя», «Чемпион», «Выше, быстрее, сильнее», «Олимпиада-2000. Новосибирск–Сидней». Позже стал продюсером телеканала.
Сергей Лукинский – лауреат премии имени Емельяна Ярославского, международного конкурса «Память огненных лет», всероссийского конкурса Военно-патриотических спортивных программ.
За пропаганду гуманистических ценностей спорта по итогам 2003 года награждён дипломом Олимпийского комитета России «Справедливая игра» – «Фэйр Плэй».
Прощание пройдёт в воскресенье, 17 марта, с 13 до 15 часов по адресу Потанинская, 42/1.
Редакция Сиб.фм выражает соболезнования родным и близким Сергея Лукинского.
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Лента новостей
Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске
На взятке сотруднику ФСБ попался майор авиачасти в Новосибирской области
В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Лукинский
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