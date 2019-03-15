В Новосибирском зоопарке питон-альбинос замер на кладке яиц

ФОТО из ГРУППЫ «НОВОСИБИРСКИЙ ЗООПАРК» соцсети «ВКОНТАКТЕ»

Гигантская змея лишь на пару секунд оставляет своё будущее потомство.

Самка тигрового питона-альбиноса высиживает кладку яиц в Новосибирском зоопарке. Гигантская змея покидает её только чтобы попить воды. Сообщение об этом появилось в группе Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте» сегодня, 15 марта.

Сотрудники зоопарка не могут назвать точное количество яиц, охраняемых змеёй. Самка постоянно прикрывает свой выводок, согревая его сокращениями своих мышц.

Время, когда детёныши вылупятся, пока тоже не определено, но, по статистике, пресмыкающиеся данного вида насиживают свои яйца пару месяцев. Благодаря тому, что самка постоянно прикрывает кладку, температура под ней может превышать внешнюю на 12-15 градусов.

На период пока маленькие змеи не выйдут из скорлупы сотрудники зоопарка ввели особый режим охраны, чтобы не сильно тревожить самку. Вольер же всё ещё открыт для гостей, и они сами могут попробовать застать момент, когда можно будет посчитать количество яиц в кладке.

Напомним, 14 февраля 2019 года стало известно, что в Новосибирский зоопарк привезут кошачьих медведей.