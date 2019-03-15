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В Октябрьском районе Новосибирска ограничено движение автомобилей

Рубрика: общество

15.03.2019 12:25

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Рядом с филиалом Санкт-Петербургского университета на улице Никитина сужена проезжая часть из-за ремонтных работ. 

Движение на участке улицы Никитина рядом с домом № 103 затруднено из-за ремонта теплотрассы. Работы обещают закончить 20 марта. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. 

Аварийный ремонт проводит филиал «Тепловые сети», проезжая часть сужена на пять метров. Автомобилистов просят соблюдать осторожность и обращать внимание на дорожные знаки в этом районе. 

Напомним, 13 февраля 2019 года дорогу у недостроенного МФК «Снежная миля» перекрыли до конца марта.

Теги: ремонт дороги Новосибирск

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Предложить новость

В Октябрьском районе Новосибирска ограничено движение автомобилей

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

сегодня 12:22 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор изъял из торговых сетей Новосибирска шесть партий опасной для здоровья рыбы

сегодня 11:27 Общество 0 Коммент.

Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске

сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

На взятке сотруднику ФСБ попался майор авиачасти в Новосибирской области

сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Лукинский

сегодня 11:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Министерство просвещения утвердило расписание сдачи ЕГЭ на 2019 год

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске будут делать таблетки для диагностики и лечения рака

сегодня 09:43 Общество 0 Коммент.

Заключённый напал на сотрудника колонии в Новосибирске

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

Синоптики обещают резкие перепады температур в Новосибирске и первый дождь

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы доплатят 5 процентов за отопление из-за холодной и продолжительной зимы

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка снова не помогла сборной России выиграть медаль на чемпионате мира

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

Миллион рублей потратят на обработку от клещей в Бердске

вчера 21:02 Общество 0 Коммент.

Власти проведут ещё одну экспертизу аварийного дома в Барабинске

вчера 20:36 Недвижимость 0 Коммент.

В клинике Мешалкина спасли жизнь новосибирской пенсионерке с редкой патологией

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

Школьница в Кузбассе получила тяжёлые травмы из-за упавшей на неё с крыши глыбы льда

вчера 18:25 Хроника 0 Коммент.

Кемеровские музыканты посвятят концерт годовщине пожара в «Зимней вишне»

вчера 17:30 Культура 0 Коммент.

В Новосибирский зоопарк привезут кошачьих медведей

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

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