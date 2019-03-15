В Октябрьском районе Новосибирска ограничено движение автомобилей

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15.03.2019 12:25
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Рядом с филиалом Санкт-Петербургского университета на улице Никитина сужена проезжая часть из-за ремонтных работ.
Движение на участке улицы Никитина рядом с домом № 103 затруднено из-за ремонта теплотрассы. Работы обещают закончить 20 марта. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Аварийный ремонт проводит филиал «Тепловые сети», проезжая часть сужена на пять метров. Автомобилистов просят соблюдать осторожность и обращать внимание на дорожные знаки в этом районе.
Напомним, 13 февраля 2019 года дорогу у недостроенного МФК «Снежная миля» перекрыли до конца марта.
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