В Омской области голова четырёхлетнего мальчика загорелась по вине матери

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В Омской области голова четырёхлетнего мальчика загорелась по вине материРубрика: проиcшествия
15.03.2019 14:24
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Мальчик получил ожоги головы в результате неудачной попытки матери растопить печь бензином.
Сотрудники ГУ МВД по Омской области начали проверку по факту получения малолетним ребёнком ожогов, сообщили Сиб.фм в пресс-службе ведомства.
Как рассказали оперативники, жительница Тары случайно подожгла своего четырёхлетнего сына, когда пыталась растопить печь при помощи бензина. Горючее вещество неожиданно воспламенилось в её руках. Пытаясь избежать пожара, женщина побежала на улицу, однако наткнулась на своего сына. Горящая жидкость пролилась ему на голову.
В результате происшествия мальчик получил ожоги 10 % тела. Сейчас пострадавший находится в Тарской центральной районной больнице, угрозы для его жизни нет.
Напомним, в марте 2019 года кузбасская ревнивица подожгла экс-супруга, процитировав пьесу Островского.
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