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В Омской области голова четырёхлетнего мальчика загорелась по вине матери

Рубрика: проиcшествия

15.03.2019 14:24

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Мальчик получил ожоги головы в результате неудачной попытки матери растопить печь бензином.

Сотрудники ГУ МВД по Омской области начали проверку по факту получения малолетним ребёнком ожогов, сообщили Сиб.фм в пресс-службе ведомства. 

Как рассказали оперативники, жительница Тары случайно подожгла своего четырёхлетнего сына, когда пыталась растопить печь при помощи бензина. Горючее вещество неожиданно воспламенилось в её руках. Пытаясь избежать пожара, женщина побежала на улицу, однако наткнулась на своего сына. Горящая жидкость пролилась ему на голову. 

В результате происшествия мальчик получил ожоги 10 % тела. Сейчас пострадавший находится в Тарской центральной районной больнице, угрозы для его жизни нет. 

Напомним, в марте 2019 года кузбасская ревнивица подожгла экс-супруга, процитировав пьесу Островского.

 

Теги: Омская область ЧП ребёнок огонь

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сегодня 16:33 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:07 Общество 0 Коммент.

На Байкале остановили строительство завода по розливу воды для Китая

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Путёвки в детские сады Новосибирска начнут выдавать в понедельник

сегодня 13:45 Общество 0 Коммент.

В Октябрьском районе Новосибирска ограничено движение автомобилей

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

сегодня 12:22 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:27 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Министерство просвещения утвердило расписание сдачи ЕГЭ на 2019 год

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске будут делать таблетки для диагностики и лечения рака

сегодня 09:43 Общество 0 Коммент.

Заключённый напал на сотрудника колонии в Новосибирске

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

Синоптики обещают резкие перепады температур в Новосибирске и первый дождь

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка снова не помогла сборной России выиграть медаль на чемпионате мира

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

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вчера 21:02 Общество 0 Коммент.

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