Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске

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Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
15.03.2019 11:12
ФОТО С САЙТА ГУ МВД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Мужчина с ножом ворвался за прилавок кафе; угрожая ножом, налётчик похитил из кассы деньги и забрал сотовый телефон у продавца.
Сотрудники новосибирской полиции задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на торговую точку сети быстрого питания, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения.
По предварительной информации, утром 8 марта 2019 года мужчина зашёл в павильон по продаже шаурмы на улице Троллейной, заранее взяв с собой нож. Для того, чтобы отвлечь продавца подальше от кнопки вызова охраны, злоумышленник притворился, будто бы не может найти в меню какое-то блюдо.
Когда продавец вышла из-за прилавка, чтобы помочь посетителю, подозреваемый подбежал к ней и потребовал открыть кассовый аппарат, угрожая при этом ножом. Внутри кассы оказалось 3 тысячи рублей, которые мужчина похитил. Также преступник забрал у продавца телефон стоимостью 5 тысяч рублей.
Сотрудники полиции нашли подозреваемого, которым оказался 33-летний житель Ленинского района. Ранее он был судим за кражу, разбой и причинение тяжкого вреда здоровью.
В ходе допроса задержанный мужчина признался в преступлении. После обыска в его доме оперативники обнаружили одежду, в которой подозреваемый напал на киоск с шаурмой, и украденный телефон.
За разбойное нападение мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в феврале молодые налётчики ограбили шесть контор по выдаче займов в Новосибирске.
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