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Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

15.03.2019 11:12

ФОТО С САЙТА ГУ МВД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Мужчина с ножом ворвался за прилавок кафе; угрожая ножом, налётчик похитил из кассы деньги и забрал сотовый телефон у продавца. 

Сотрудники новосибирской полиции задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на торговую точку сети быстрого питания, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения. 

По предварительной информации, утром 8 марта 2019 года мужчина зашёл в павильон по продаже шаурмы на улице Троллейной, заранее взяв с собой нож. Для того, чтобы отвлечь продавца подальше от кнопки вызова охраны, злоумышленник притворился, будто бы не может найти в меню какое-то блюдо. 

Когда продавец вышла из-за прилавка, чтобы помочь посетителю, подозреваемый подбежал к ней и потребовал открыть кассовый аппарат, угрожая при этом ножом. Внутри кассы оказалось 3 тысячи рублей, которые мужчина похитил. Также преступник забрал у продавца телефон стоимостью 5 тысяч рублей. 

Сотрудники полиции нашли подозреваемого, которым оказался 33-летний житель Ленинского района. Ранее он был судим за кражу, разбой и причинение тяжкого вреда здоровью. 

В ходе допроса задержанный мужчина признался в преступлении. После обыска в его доме оперативники обнаружили одежду, в которой подозреваемый напал на киоск с шаурмой, и украденный телефон. 

За разбойное нападение мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. 

Напомним, в феврале молодые налётчики ограбили шесть контор по выдаче займов в Новосибирске.

 

Теги: происшествия ограбление криминал Новосибирск

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В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

сегодня 12:22 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор изъял из торговых сетей Новосибирска шесть партий опасной для здоровья рыбы

сегодня 11:27 Общество 0 Коммент.

Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске

сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

На взятке сотруднику ФСБ попался майор авиачасти в Новосибирской области

сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:00 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске будут делать таблетки для диагностики и лечения рака

сегодня 09:43 Общество 0 Коммент.

Заключённый напал на сотрудника колонии в Новосибирске

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

Синоптики обещают резкие перепады температур в Новосибирске и первый дождь

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы доплатят 5 процентов за отопление из-за холодной и продолжительной зимы

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка снова не помогла сборной России выиграть медаль на чемпионате мира

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

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вчера 21:02 Общество 0 Коммент.

Власти проведут ещё одну экспертизу аварийного дома в Барабинске

вчера 20:36 Недвижимость 0 Коммент.

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вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

Школьница в Кузбассе получила тяжёлые травмы из-за упавшей на неё с крыши глыбы льда

вчера 18:25 Хроника 0 Коммент.

Кемеровские музыканты посвятят концерт годовщине пожара в «Зимней вишне»

вчера 17:30 Культура 0 Коммент.

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вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

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