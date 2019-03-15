Заключённый напал на сотрудника колонии в Новосибирске

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Заключённый напал на сотрудника колонии в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
15.03.2019 09:20
фото из группы gulaganebudet в социальной сети «ВКонтакте»
При осмотре штрафной камеры, где содержался заключённый, он обматерил сотрудника администрации и ударил его кулаком в спину.
Нападение заключённого на сотрудника исправительного учреждения произошло 13 марта в колонии № 3 ГУФСИН России по Новосибирской области.
В следственном отделе Первомайского района сейчас рассматривают материалы о незаконном деянии осуждённого.
Уже установлено, что заключённый 1995 года рождения находился в камере штрафного изолятора. С проверкой туда пришёл помощник начальника колонии. Осуждённый сначала нецензурно оскорбил представителя власти, а после – нанёс ему удар кулаком в спину.
За дезорганизацию работы учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, буйному арестанту грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомню, в январе Сиб.ФМ рассказывал, что томские заключённые направили свою энергию в мирное русло и научились готовить колбасу.
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Лента новостей
Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске
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В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Лукинский
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