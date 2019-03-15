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Заключённый напал на сотрудника колонии в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

15.03.2019 09:20

фото из группы gulaganebudet в социальной сети «ВКонтакте»

При осмотре штрафной камеры, где содержался заключённый, он обматерил сотрудника администрации и ударил его кулаком в спину. 

Нападение заключённого на сотрудника исправительного учреждения произошло 13 марта в колонии № 3 ГУФСИН России по Новосибирской области. 

В следственном отделе Первомайского района сейчас рассматривают материалы о незаконном деянии осуждённого. 

Уже установлено, что заключённый 1995 года рождения находился в камере штрафного изолятора. С проверкой туда пришёл помощник начальника колонии. Осуждённый сначала нецензурно оскорбил представителя власти, а после – нанёс ему удар кулаком в спину. 

За дезорганизацию работы учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, буйному арестанту грозит до пяти лет лишения свободы. 

Напомню, в январе Сиб.ФМ рассказывал, что томские заключённые направили свою энергию в мирное русло и научились готовить колбасу. 

Теги: тюрьмы драки

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Лента новостей

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В Октябрьском районе Новосибирска ограничено движение автомобилей

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

сегодня 12:22 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор изъял из торговых сетей Новосибирска шесть партий опасной для здоровья рыбы

сегодня 11:27 Общество 0 Коммент.

Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске

сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

На взятке сотруднику ФСБ попался майор авиачасти в Новосибирской области

сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Лукинский

сегодня 11:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Министерство просвещения утвердило расписание сдачи ЕГЭ на 2019 год

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске будут делать таблетки для диагностики и лечения рака

сегодня 09:43 Общество 0 Коммент.

Заключённый напал на сотрудника колонии в Новосибирске

сегодня 09:20 Хроника 0 Коммент.

Синоптики обещают резкие перепады температур в Новосибирске и первый дождь

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы доплатят 5 процентов за отопление из-за холодной и продолжительной зимы

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка снова не помогла сборной России выиграть медаль на чемпионате мира

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

Миллион рублей потратят на обработку от клещей в Бердске

вчера 21:02 Общество 0 Коммент.

Власти проведут ещё одну экспертизу аварийного дома в Барабинске

вчера 20:36 Недвижимость 0 Коммент.

В клинике Мешалкина спасли жизнь новосибирской пенсионерке с редкой патологией

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

Школьница в Кузбассе получила тяжёлые травмы из-за упавшей на неё с крыши глыбы льда

вчера 18:25 Хроника 0 Коммент.

Кемеровские музыканты посвятят концерт годовщине пожара в «Зимней вишне»

вчера 17:30 Культура 0 Коммент.

В Новосибирский зоопарк привезут кошачьих медведей

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

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