Заключённый напал на сотрудника колонии в Новосибирске

фото из группы gulaganebudet в социальной сети «ВКонтакте»

При осмотре штрафной камеры, где содержался заключённый, он обматерил сотрудника администрации и ударил его кулаком в спину.

Нападение заключённого на сотрудника исправительного учреждения произошло 13 марта в колонии № 3 ГУФСИН России по Новосибирской области.

В следственном отделе Первомайского района сейчас рассматривают материалы о незаконном деянии осуждённого.

Уже установлено, что заключённый 1995 года рождения находился в камере штрафного изолятора. С проверкой туда пришёл помощник начальника колонии. Осуждённый сначала нецензурно оскорбил представителя власти, а после – нанёс ему удар кулаком в спину.

За дезорганизацию работы учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, буйному арестанту грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомню, в январе Сиб.ФМ рассказывал, что томские заключённые направили свою энергию в мирное русло и научились готовить колбасу.