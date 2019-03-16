ГУ МЧС Новосибирской области дало рекомендации дачникам

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ГУ МЧС Новосибирской области дало рекомендации дачникамРубрика: общество
16.03.2019 13:22
фото с сайта pixabay.com
Основными причинами возникновения пожаров стали неисправности в домашних печах и неправильная эксплуатация электроприборов.
С начала 2019 года в садоводческих обществах Новосибирской области произошёл 51 пожар. В 20 случаях причиной пожара были неисправности в печах отопления, ещё 19 возгораний произошло из-за нарушения правил пользования электрооборудованием. Управление МЧС по новосибирской области составила рекомендации, как избежать опасной ситуации.
В первую очередь необходимо поддерживать хорошее состояние печей и дымоходов. Не допускать растрескивание кладки печи и закупоривание дымохода сажей. При растопке не перегружать печку большим количеством топлива, чтобы не допустить перекала.
Пользоваться электроплитами на дачах МЧС советует, используя подставку из негорючего материала. Не допускать включения в одну розетку приборов, которые потребляют большое количество электроэнергии, таких как плиты, холодильники и обогреватели, это может привести к короткому замыканию и возгоранию.
Если на даче произошёл пожар первым делом необходимо сообщить об этом спасателям и соседям. Помогать с эвакуацией жильцов горящего дома и самостоятельно заниматься тушением стоит только в том случае, если это не угрожает вашей жизни.
Напомним, 15 марта сотрудники МЧС спасли двух детей из задымлённого дома, благодаря установленному внутри пожарному извещателю.
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