ГУ МЧС Новосибирской области дало рекомендации дачникам

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Рубрика: общество

16.03.2019 13:22

фото с сайта pixabay.com

Основными причинами возникновения пожаров стали неисправности в домашних печах и неправильная эксплуатация электроприборов. 

С начала 2019 года в садоводческих обществах Новосибирской области произошёл 51 пожар. В 20 случаях причиной пожара были неисправности в печах отопления, ещё 19 возгораний произошло из-за нарушения правил пользования электрооборудованием. Управление МЧС по новосибирской области составила рекомендации, как избежать опасной ситуации. 

В первую очередь необходимо поддерживать хорошее состояние печей и дымоходов. Не допускать растрескивание кладки печи и закупоривание дымохода сажей. При растопке не перегружать печку большим количеством топлива, чтобы не допустить перекала. 

Пользоваться электроплитами на дачах МЧС советует, используя подставку из негорючего материала. Не допускать включения в одну розетку приборов, которые потребляют большое количество электроэнергии, таких как плиты, холодильники и обогреватели, это может привести к короткому замыканию и возгоранию. 

Если на даче произошёл пожар первым делом необходимо сообщить об этом спасателям и соседям. Помогать с эвакуацией жильцов горящего дома и самостоятельно заниматься тушением стоит только в том случае, если это не угрожает вашей жизни. 

Напомним, 15 марта сотрудники МЧС спасли двух детей из задымлённого дома, благодаря установленному внутри пожарному извещателю.

Теги: МЧС

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