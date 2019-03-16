Инвесторы ЖК «Просторный» провели пикет с требованием предъявить график сдачи домов

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Людям приходится жить в недостроенных квартирах, где нет лифтов и горячей воды.

Инвесторы ЖК «Просторный» провели сегодня, 16 марта пикет, на котором руководству ГК «Дискус» были предъявлены претензии. Пикет начался в 12:00 на площадке у дома на улице Бронная 1/1.

Жильцы и их родственники вышли на улицу с плакатами и требуя официального графика сдачи домов от застройщика и возобновления встреч с главой ГК «Дискус» Алексеем Джулаем. Также инициативной группой была составлена резолюция, которую они представили на мероприятии.

По словам местных жителей, им приходится пешком подниматься на 18-й этаж по лестницам, на которых до сих пор не установили перила. Строительство жилого массива началось ещё в 2013 году, некоторым из жильцов уже вручили ключи от квартир, но полностью в эксплуатацию жилой комплекс так и не введён.

Во время мероприятия между пикетчиками произошёл конфликт, участники обвинили друг друга в провокационных действиях. Ситуацию урегулировали находившиеся на месте сотрудники полиции.

Напомним, в феврале 2018 года блогер Илья Варламов раскритиковал ЖК «Просторный» во время своей поездки в Новосибирск.