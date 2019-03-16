Кирпичи упали со строящейся многоэтажки на «Мерседес» в Новосибирске

фото из группы "Инцидент Новосибирск" "ВКонтакте"

Груда кирпичей буквально усыпала дорогостоящую иномарку, водитель, к счастью, не пострадал.

Информация о необычном ДТП появилась сегодня в группе "Инцидент Новосибирск". На видеокадрах запечатлён автомобиль, крыша, капот и багажник которого покрывает ровный слой битых кирпичей.



Дело происходило на улице Костычева в Ленинском районе Новосибирска. Скорее всего, кирпичи упали с большой высоты.



«Если в районный отдел поступит соответствующее заявление, конечно, полиция будет разбираться, по каким причинам произошёл данный инцидент, — ответили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Пока неизвестно, написал ли мужчина претензию».



Напомним, в конце прошлого года жители Ленинского района соорудили из снега свинью-богача и «Мерседес».