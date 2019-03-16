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Кирпичи упали со строящейся многоэтажки на «Мерседес» в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
16.03.2019 16:12
фото из группы "Инцидент Новосибирск" "ВКонтакте"
Груда кирпичей буквально усыпала дорогостоящую иномарку, водитель, к счастью, не пострадал.
Информация о необычном ДТП появилась сегодня в группе "Инцидент Новосибирск". На видеокадрах запечатлён автомобиль, крыша, капот и багажник которого покрывает ровный слой битых кирпичей.
Дело происходило на улице Костычева в Ленинском районе Новосибирска. Скорее всего, кирпичи упали с большой высоты.
«Если в районный отдел поступит соответствующее заявление, конечно, полиция будет разбираться, по каким причинам произошёл данный инцидент, — ответили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Пока неизвестно, написал ли мужчина претензию».
Напомним, в конце прошлого года жители Ленинского района соорудили из снега свинью-богача и «Мерседес».
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Жена Прилучного отказалась комментировать слух об инциденте в стрип-клубе
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Кирпичи упали со строящейся многоэтажки на «Мерседес» в Новосибирске
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