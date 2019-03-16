Лабрадор провалился в глубокий подвал на прогулке с жительницей Новосибирска

Фото из группы «Спасатели МАСС» социальной сети «ВКонтакте»

Женщина не заметила опасности под глубоким снегом и сама чуть не упала в яму.

Спасатели достали питомца жительницы Новосибирска со дна заброшенного погреба на улице Бориса Богаткова. Об этом сообщили в группе МАСС в социальной сети «ВКонтакте» 15 марта.

Инцидент произошёл вечером, женщина выгуливала собаку рядом с домом и в момент, когда она проходила по тропинке в глубоком снегу, её подопечный неожиданно провалился под землю.

Самостоятельно девушка не смогла вызволить своего питомца и она вызвала спасателей. После того как лабрадор был освобождён опасную яму оградили сигнальной лентой и закидали брёвнами.

Напомним, 20 февраля 2019 года в Томске двухлетний мальчик провалился в колодец присыпанный снегом.