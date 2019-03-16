4 балла
0
65.42 74.07
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги»

сегодня 15:44 Общество 0 Коммент.

Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска найдена погибшей

сегодня 14:44 Хроника 0 Коммент.

«Яндекс» планирует запуск собственной соцсети

сегодня 14:19 Наука 0 Коммент.

ГУ МЧС Новосибирской области дало рекомендации дачникам

сегодня 13:22 Общество 0 Коммент.

В пожаре под Красноярском погибли двое детей

сегодня 12:56 Хроника 0 Коммент.

Лабрадор провалился в глубокий подвал на прогулке с жительницей Новосибирска

сегодня 12:12 Хроника 0 Коммент.

Следком оправдал избитого владельцами собаки полицейского

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Посетителей бара в Новосибирске эвакуировали из-за бомбы

сегодня 09:34 Хроника 0 Коммент.

В Минобороны рассказали о сценарии парада Победы в Новосибирске

сегодня 09:29 Общество 0 Коммент.

Сибирские регионы стали лучшими и худшими в экологическом рейтинге России

сегодня 09:15 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал самую диетическую икру

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Омские подростки избили двенадцатилетнего мальчика и сняли издевательства на камеру

вчера 19:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке питон-альбинос замер на кладке яиц

вчера 19:06 Общество 0 Коммент.

Последний водочный магнат региона хочет стать мэром Новосибирска

вчера 16:56 Общество 0 Коммент.

Оставленные без присмотра дети спасены благодаря пожарному извещателю в доме под Новосибирском

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

Бердская ЦГБ нашла желающего перевозить трупы из больницы в морг за 1283 рубля

вчера 16:07 Общество 0 Коммент.

ФАС может остановить ремонт новосибирских дорог

вчера 15:20 Общество 0 Коммент.

На Байкале остановили строительство завода по розливу воды для Китая

вчера 14:33 Общество 0 Коммент.

Путёвки в детские сады Новосибирска начнут выдавать в понедельник

вчера 13:45 Общество 0 Коммент.

Лабрадор провалился в глубокий подвал на прогулке с жительницей Новосибирска

Рубрика: проиcшествия

16.03.2019 12:12

Фото из группы «Спасатели МАСС» социальной сети «ВКонтакте»

Женщина не заметила опасности под глубоким снегом и сама чуть не упала в яму. 

Спасатели достали питомца жительницы Новосибирска со дна заброшенного погреба на улице Бориса Богаткова. Об этом сообщили в группе МАСС в социальной сети «ВКонтакте» 15 марта. 

Инцидент произошёл вечером, женщина выгуливала собаку рядом с домом и в момент, когда она проходила по тропинке в глубоком снегу, её подопечный неожиданно провалился под землю. 

Самостоятельно девушка не смогла вызволить своего питомца и она вызвала спасателей. После того как лабрадор был освобождён опасную яму оградили сигнальной лентой и закидали брёвнами. 

Напомним, 20 февраля 2019 года в Томске двухлетний мальчик провалился в колодец присыпанный снегом.

Теги: МАСС

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги»

сегодня 15:44 Общество 0 Коммент.

Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска найдена погибшей

сегодня 14:44 Хроника 0 Коммент.

«Яндекс» планирует запуск собственной соцсети

сегодня 14:19 Наука 0 Коммент.

ГУ МЧС Новосибирской области дало рекомендации дачникам

сегодня 13:22 Общество 0 Коммент.

В пожаре под Красноярском погибли двое детей

сегодня 12:56 Хроника 0 Коммент.

Лабрадор провалился в глубокий подвал на прогулке с жительницей Новосибирска

сегодня 12:12 Хроника 0 Коммент.

Следком оправдал избитого владельцами собаки полицейского

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Посетителей бара в Новосибирске эвакуировали из-за бомбы

сегодня 09:34 Хроника 0 Коммент.

В Минобороны рассказали о сценарии парада Победы в Новосибирске

сегодня 09:29 Общество 0 Коммент.

Сибирские регионы стали лучшими и худшими в экологическом рейтинге России

сегодня 09:15 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал самую диетическую икру

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Омские подростки избили двенадцатилетнего мальчика и сняли издевательства на камеру

вчера 19:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке питон-альбинос замер на кладке яиц

вчера 19:06 Общество 0 Коммент.

Последний водочный магнат региона хочет стать мэром Новосибирска

вчера 16:56 Общество 0 Коммент.

Оставленные без присмотра дети спасены благодаря пожарному извещателю в доме под Новосибирском

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

Бердская ЦГБ нашла желающего перевозить трупы из больницы в морг за 1283 рубля

вчера 16:07 Общество 0 Коммент.

ФАС может остановить ремонт новосибирских дорог

вчера 15:20 Общество 0 Коммент.

На Байкале остановили строительство завода по розливу воды для Китая

вчера 14:33 Общество 0 Коммент.

Путёвки в детские сады Новосибирска начнут выдавать в понедельник

вчера 13:45 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Новости по теме

В ДТП на Бердском шоссе перевернулся внедорожник 07.03.2019 Новосибирские спасатели вызволили ребёнка из запертой машины 06.03.2019 Новосибирские спасатели предупредили жителей о возможной встрече с медведем 27.02.2019 В Новосибирске погиб рабочий из-за обрушения грузового лифта 26.02.2019 Спасатели проверили толщину льда на водных объектах Новосибирска 24.02.2019

Популярное

Image

В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Луки...

Image

Жительница Новосибирска пропала при странных обстоятельствах

Image

Новосибирская биатлонистка показала второй результат российской с...

Image

Под Новосибирском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Image

Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток

Image

В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

Image

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

Image

Следком начал проверку после конфликта ученицы и сотрудницы болот...

Image

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

Image

Опасная лаборатория угрожала возникновением эпидемии жителям Ново...

Image

В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуац...

Image

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

Image

Россельхознадзор закрыл крупную свиноферму в Новосибирске