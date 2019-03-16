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Лабрадор провалился в глубокий подвал на прогулке с жительницей НовосибирскаРубрика: проиcшествия
16.03.2019 12:12
Фото из группы «Спасатели МАСС» социальной сети «ВКонтакте»
Женщина не заметила опасности под глубоким снегом и сама чуть не упала в яму.
Спасатели достали питомца жительницы Новосибирска со дна заброшенного погреба на улице Бориса Богаткова. Об этом сообщили в группе МАСС в социальной сети «ВКонтакте» 15 марта.
Инцидент произошёл вечером, женщина выгуливала собаку рядом с домом и в момент, когда она проходила по тропинке в глубоком снегу, её подопечный неожиданно провалился под землю.
Самостоятельно девушка не смогла вызволить своего питомца и она вызвала спасателей. После того как лабрадор был освобождён опасную яму оградили сигнальной лентой и закидали брёвнами.
Напомним, 20 февраля 2019 года в Томске двухлетний мальчик провалился в колодец присыпанный снегом.
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В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги»
Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска найдена погибшей
Лабрадор провалился в глубокий подвал на прогулке с жительницей Новосибирска
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