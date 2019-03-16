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Новосибирская биатлонистка Павлова вошла в женскую сборную России

Рубрика: общество

16.03.2019 16:29

фото rusbiathlon.ru

Старший тренер сборной России по биатлону назвал имена женщин, которые будут участвовать в эстафете; среди них новосибирская спортсменка. 

Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова вошла в состав сборной России для участия в эстафете чемпионата мира в Эстерсунде. 

Вместе с Евгенией Павловой за медали чемпионата будут бороться Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт. Конкуренцию россиянкам составят биатлонистки из Германии и Швеции. 

Забег стартует в 15:15 по московскому времени. 

Напомним, 14 марта Евгении Павловой дали шанс реабилитироваться после неудачи в командной гонке и включили её в состав сборной в одиночной смешанной эстафете. 

Теги: спорт биатлон

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В небе над Красноярским краем пролетел метеорит

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сегодня 17:59 Общество 0 Коммент.

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В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги»

сегодня 15:44 Общество 0 Коммент.

Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска найдена погибшей

сегодня 14:44 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:19 Наука 0 Коммент.

ГУ МЧС Новосибирской области дало рекомендации дачникам

сегодня 13:22 Общество 0 Коммент.

В пожаре под Красноярском погибли двое детей

сегодня 12:56 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:12 Хроника 0 Коммент.

Следком оправдал избитого владельцами собаки полицейского

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Посетителей бара в Новосибирске эвакуировали из-за бомбы

сегодня 09:34 Хроника 0 Коммент.

В Минобороны рассказали о сценарии парада Победы в Новосибирске

сегодня 09:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:15 Общество 0 Коммент.

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