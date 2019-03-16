Новосибирская биатлонистка Павлова вошла в женскую сборную России

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Старший тренер сборной России по биатлону назвал имена женщин, которые будут участвовать в эстафете; среди них новосибирская спортсменка.

Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова вошла в состав сборной России для участия в эстафете чемпионата мира в Эстерсунде.



Вместе с Евгенией Павловой за медали чемпионата будут бороться Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт. Конкуренцию россиянкам составят биатлонистки из Германии и Швеции.



Забег стартует в 15:15 по московскому времени.



Напомним, 14 марта Евгении Павловой дали шанс реабилитироваться после неудачи в командной гонке и включили её в состав сборной в одиночной смешанной эстафете.