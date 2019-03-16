Новосибирцы сняли на видео в Шерегеше катание на sup-доске с горы

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Жители Новосибирска использовали для спуска с горных склонов доску и весло.

В Шерегеше жители Новосибирска устроили необычный спуск по заснеженным склонам. В качестве сноуборда использовали sup-доску — надувной снаряд для катания с веслом по воде. От весла, кстати, тоже не отказались, чем очень повеселили отдыхающих в Шерегеше.



Напомним, 11 марта в Шерегеше женщина получила травмы, врезавшись в дерево на снегоходе.