Посетителей бара в Новосибирске эвакуировали из-за бомбы

фото из группы "Инцидент Новосибирск" "ВКонтакте"

Более получаса посетители бара «Шашлыкофф» в Калининском районе Новосибирска провели на улице.

Эвакуация посетителей гриль-бара произошла накануне вечером, 15 марта. Людей вывели на улицу из-за звонка о заложенном взрывном устройстве.

«Поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета», сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. На место прибыли оперативные службы: полиция, скорая помощь и пожарные. После осмотра помещения люди вернулись за свои столики. Предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было.

Напомним, 13 марта в Новосибирске эвакуировали сотрудников бизнес-центра Сан-Сити. Причиной эвакуации также стало сообщение о взрывном устройстве.