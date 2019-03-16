Посетителей бара в Новосибирске эвакуировали из-за бомбы

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Посетителей бара в Новосибирске эвакуировали из-за бомбыРубрика: проиcшествия
16.03.2019 09:34
фото из группы "Инцидент Новосибирск" "ВКонтакте"
Более получаса посетители бара «Шашлыкофф» в Калининском районе Новосибирска провели на улице.
Эвакуация посетителей гриль-бара произошла накануне вечером, 15 марта. Людей вывели на улицу из-за звонка о заложенном взрывном устройстве.
«Поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета», сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. На место прибыли оперативные службы: полиция, скорая помощь и пожарные. После осмотра помещения люди вернулись за свои столики. Предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было.
Напомним, 13 марта в Новосибирске эвакуировали сотрудников бизнес-центра Сан-Сити. Причиной эвакуации также стало сообщение о взрывном устройстве.
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