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Посетителей бара в Новосибирске эвакуировали из-за бомбы

Рубрика: проиcшествия

16.03.2019 09:34

фото из группы "Инцидент Новосибирск" "ВКонтакте"

Более получаса посетители бара «Шашлыкофф» в Калининском районе Новосибирска провели на улице. 

Эвакуация посетителей гриль-бара произошла накануне вечером, 15 марта. Людей вывели на улицу из-за звонка о заложенном взрывном устройстве. 

«Поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета», сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. На место прибыли оперативные службы: полиция, скорая помощь и пожарные. После осмотра помещения люди вернулись за свои столики. Предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было. 

Напомним, 13 марта в Новосибирске эвакуировали сотрудников бизнес-центра Сан-Сити. Причиной эвакуации также стало сообщение о взрывном устройстве. 

Теги: полиция ГУ МЧС

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Предложить новость

Резкое похолодание идёт в Новосибирскую область

сегодня 10:43 Общество 0 Коммент.

Следком оправдал избитого владельцами собаки полицейского

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Посетителей бара в Новосибирске эвакуировали из-за бомбы

сегодня 09:34 Хроника 0 Коммент.

В Минобороны рассказали о сценарии парада Победы в Новосибирске

сегодня 09:29 Общество 0 Коммент.

Сибирские регионы стали лучшими и худшими в экологическом рейтинге России

сегодня 09:15 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал самую диетическую икру

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Омские подростки избили двенадцатилетнего мальчика и сняли издевательства на камеру

вчера 19:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке питон-альбинос замер на кладке яиц

вчера 19:06 Общество 0 Коммент.

Последний водочный магнат региона хочет стать мэром Новосибирска

вчера 16:56 Общество 0 Коммент.

Оставленные без присмотра дети спасены благодаря пожарному извещателю в доме под Новосибирском

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

Бердская ЦГБ нашла желающего перевозить трупы из больницы в морг за 1283 рубля

вчера 16:07 Общество 0 Коммент.

На Байкале остановили строительство завода по розливу воды для Китая

вчера 14:33 Общество 0 Коммент.

Путёвки в детские сады Новосибирска начнут выдавать в понедельник

вчера 13:45 Общество 0 Коммент.

В Октябрьском районе Новосибирска ограничено движение автомобилей

вчера 12:25 Общество 0 Коммент.

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

вчера 12:22 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор изъял из торговых сетей Новосибирска шесть партий опасной для здоровья рыбы

вчера 11:27 Общество 0 Коммент.

Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске

вчера 11:12 Хроника 0 Коммент.

На взятке сотруднику ФСБ попался майор авиачасти в Новосибирской области

вчера 11:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

вчера 10:14 Общество 0 Коммент.

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