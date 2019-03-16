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Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска найдена погибшейРубрика: проиcшествия
16.03.2019 14:44
фото с сайта pixabay.com
Женщина исчезла в начале марта по дороге в Новосибирск.
Татьяна Мамина, исчезнувшая по дороге домой из Мошковского района 3 марта, найдена погибшей. Сообщение об этом появилось на странице содружества волонтеров «ДоброСпас-Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» сегодня, 16 марта.
46-летняя жительница Новосибирска пропала при странных обстоятельствах, 3 марта она должна была вернуться домой, но так и не добралась до дома, а её автомобиль был обнаружен припаркованным на улице Сухарной.
В руководстве отряда не могут дать дополнительную информацию о трагедии. Сиб. Фм не смог получить комментарий от представителей СУ СКР по Новосибирской области.
Напомним, неделю назад Сиб.фм писал о главных деталях этого исчезновения.
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Лента новостей
В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги»
Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска найдена погибшей
Лабрадор провалился в глубокий подвал на прогулке с жительницей Новосибирска
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