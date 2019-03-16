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Резкое похолодание идёт в Новосибирскую область

Рубрика: общество

16.03.2019 10:43

фото с сайта pixabay.com

Уже сегодня днём температура опустится до отметки – 1, подует сильный ветер, пойдёт мокрый снег. 

По прогнозу Западно-Сибирского Гидрометцентра, в субботу в Новосибирске и области ожидается мокрый снег и ветер с порывами до 11 метров в секунду. Температура будет колебаться от – 1 до + 1 градусов. 

В ночь на воскресенье похолодает ещё сильнее. Столбик термометра опустится до отметок – 9 – 11 градусов. Сохранится вероятность снегопада. 

Днём 17 марта синоптики прогнозируют сохранение минусовых температур. Будет дуть северо-западный ветер с порывами до 10 метров в секунду. 

Напомним, в начале недели в Новосибирск пришло резкое потепление.

Теги: погода

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Предложить новость

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги»

сегодня 15:44 Общество 0 Коммент.

Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска найдена погибшей

сегодня 14:44 Хроника 0 Коммент.

«Яндекс» планирует запуск собственной соцсети

сегодня 14:19 Наука 0 Коммент.

ГУ МЧС Новосибирской области дало рекомендации дачникам

сегодня 13:22 Общество 0 Коммент.

В пожаре под Красноярском погибли двое детей

сегодня 12:56 Хроника 0 Коммент.

Лабрадор провалился в глубокий подвал на прогулке с жительницей Новосибирска

сегодня 12:12 Хроника 0 Коммент.

Следком оправдал избитого владельцами собаки полицейского

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Посетителей бара в Новосибирске эвакуировали из-за бомбы

сегодня 09:34 Хроника 0 Коммент.

В Минобороны рассказали о сценарии парада Победы в Новосибирске

сегодня 09:29 Общество 0 Коммент.

Сибирские регионы стали лучшими и худшими в экологическом рейтинге России

сегодня 09:15 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал самую диетическую икру

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Омские подростки избили двенадцатилетнего мальчика и сняли издевательства на камеру

вчера 19:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке питон-альбинос замер на кладке яиц

вчера 19:06 Общество 0 Коммент.

Последний водочный магнат региона хочет стать мэром Новосибирска

вчера 16:56 Общество 0 Коммент.

Оставленные без присмотра дети спасены благодаря пожарному извещателю в доме под Новосибирском

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

Бердская ЦГБ нашла желающего перевозить трупы из больницы в морг за 1283 рубля

вчера 16:07 Общество 0 Коммент.

ФАС может остановить ремонт новосибирских дорог

вчера 15:20 Общество 0 Коммент.

На Байкале остановили строительство завода по розливу воды для Китая

вчера 14:33 Общество 0 Коммент.

Путёвки в детские сады Новосибирска начнут выдавать в понедельник

вчера 13:45 Общество 0 Коммент.

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