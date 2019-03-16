Резкое похолодание идёт в Новосибирскую область

Лента новостейПредложить новость
В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги»
Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска найдена погибшей
Лабрадор провалился в глубокий подвал на прогулке с жительницей Новосибирска
Сибирские регионы стали лучшими и худшими в экологическом рейтинге России
Бердская ЦГБ нашла желающего перевозить трупы из больницы в морг за 1283 рубля
На Байкале остановили строительство завода по розливу воды для Китая
Резкое похолодание идёт в Новосибирскую областьРубрика: общество
16.03.2019 10:43
фото с сайта pixabay.com
Уже сегодня днём температура опустится до отметки – 1, подует сильный ветер, пойдёт мокрый снег.
По прогнозу Западно-Сибирского Гидрометцентра, в субботу в Новосибирске и области ожидается мокрый снег и ветер с порывами до 11 метров в секунду. Температура будет колебаться от – 1 до + 1 градусов.
В ночь на воскресенье похолодает ещё сильнее. Столбик термометра опустится до отметок – 9 – 11 градусов. Сохранится вероятность снегопада.
Днём 17 марта синоптики прогнозируют сохранение минусовых температур. Будет дуть северо-западный ветер с порывами до 10 метров в секунду.
Напомним, в начале недели в Новосибирск пришло резкое потепление.
Комментарии
Лента новостей
В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги»
Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска найдена погибшей
Лабрадор провалился в глубокий подвал на прогулке с жительницей Новосибирска
Сибирские регионы стали лучшими и худшими в экологическом рейтинге России
Бердская ЦГБ нашла желающего перевозить трупы из больницы в морг за 1283 рубля
На Байкале остановили строительство завода по розливу воды для Китая
Статьи по теме
Стоять будем
Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...
Сама приплыла
Восемь версий потопа на Алтае, высказанных в прессе и блогах...
Новости по теме
Популярное