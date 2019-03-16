Резкое похолодание идёт в Новосибирскую область

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Уже сегодня днём температура опустится до отметки – 1, подует сильный ветер, пойдёт мокрый снег.

По прогнозу Западно-Сибирского Гидрометцентра, в субботу в Новосибирске и области ожидается мокрый снег и ветер с порывами до 11 метров в секунду. Температура будет колебаться от – 1 до + 1 градусов.

В ночь на воскресенье похолодает ещё сильнее. Столбик термометра опустится до отметок – 9 – 11 градусов. Сохранится вероятность снегопада.

Днём 17 марта синоптики прогнозируют сохранение минусовых температур. Будет дуть северо-западный ветер с порывами до 10 метров в секунду.

Напомним, в начале недели в Новосибирск пришло резкое потепление.