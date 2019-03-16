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Следком оправдал избитого владельцами собаки полицейского

Рубрика: проиcшествия

16.03.2019 09:59

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Следственный комитет признал полицейского, которого избили супруги с бойцовой собакой, невиновным в конфликте. 

После проверок и экспертиз следователи не стали возбуждать дело на участкового, который участвовал в драке с владельцами бойцовой собаки. 

Конфликт произошёл 4 января в Ленинском районе Новосибирска. Полицейский сделал замечание семейной паре, которая выгуливала бойцового пса без намордника. В ответ участкового оскорбили и ударили по лицу. 

Изначально полицейского заподозрили в превышении должностных полномочий. Однако, после разбирательств, проверок и экспертиз Евгения Будукву – оправдали. 

Напомним, сначала в конфликте был обвинён полицейский. 

Теги: полиция Следственный комитет

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Предложить новость

Лабрадор провалился в глубокий подвал на прогулке с жительницей Новосибирска

сегодня 12:12 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы сняли на видео в Шерегеше катание на sup-доске с горы

сегодня 11:37 Общество 0 Коммент.

Следком оправдал избитого владельцами собаки полицейского

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Посетителей бара в Новосибирске эвакуировали из-за бомбы

сегодня 09:34 Хроника 0 Коммент.

В Минобороны рассказали о сценарии парада Победы в Новосибирске

сегодня 09:29 Общество 0 Коммент.

Сибирские регионы стали лучшими и худшими в экологическом рейтинге России

сегодня 09:15 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал самую диетическую икру

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Омские подростки избили двенадцатилетнего мальчика и сняли издевательства на камеру

вчера 19:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке питон-альбинос замер на кладке яиц

вчера 19:06 Общество 0 Коммент.

Последний водочный магнат региона хочет стать мэром Новосибирска

вчера 16:56 Общество 0 Коммент.

Оставленные без присмотра дети спасены благодаря пожарному извещателю в доме под Новосибирском

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

Бердская ЦГБ нашла желающего перевозить трупы из больницы в морг за 1283 рубля

вчера 16:07 Общество 0 Коммент.

На Байкале остановили строительство завода по розливу воды для Китая

вчера 14:33 Общество 0 Коммент.

Путёвки в детские сады Новосибирска начнут выдавать в понедельник

вчера 13:45 Общество 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска не планирует тратить бюджетные деньги на установку бюста Сталина

вчера 13:44 Общество 0 Коммент.

В Октябрьском районе Новосибирска ограничено движение автомобилей

вчера 12:25 Общество 0 Коммент.

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

вчера 12:22 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор изъял из торговых сетей Новосибирска шесть партий опасной для здоровья рыбы

вчера 11:27 Общество 0 Коммент.

Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске

вчера 11:12 Хроника 0 Коммент.

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