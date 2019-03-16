Следком оправдал избитого владельцами собаки полицейского

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Следком оправдал избитого владельцами собаки полицейскогоРубрика: проиcшествия
16.03.2019 09:59
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Следственный комитет признал полицейского, которого избили супруги с бойцовой собакой, невиновным в конфликте.
После проверок и экспертиз следователи не стали возбуждать дело на участкового, который участвовал в драке с владельцами бойцовой собаки.
Конфликт произошёл 4 января в Ленинском районе Новосибирска. Полицейский сделал замечание семейной паре, которая выгуливала бойцового пса без намордника. В ответ участкового оскорбили и ударили по лицу.
Изначально полицейского заподозрили в превышении должностных полномочий. Однако, после разбирательств, проверок и экспертиз Евгения Будукву – оправдали.
Напомним, сначала в конфликте был обвинён полицейский.
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Лента новостей
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