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В Министерстве транспорта РФ установят минимальные габариты ручной кладиРубрика: общество
17.03.2019 09:59
фото с сайта pixabay.com
Пассажирам придётся теперь не только рассчитывать вес своих сумок, которые они берут в салон, но и их размер.
Минтранс собирается установить единые габариты бесплатной ручной клади для всех российских авиакомпаний. Новые правки в федеральные авиационные правила будут внесены с учётом вместимости различных моделей самолётов.
«В ведомстве подчеркнули, что, согласно рекомендуемым правилам Международной ассоциации воздушного транспорта, в самолетах вместимостью более 98 кресел, размеры ручной клади могут быть в пределах 115 сантиметров по сумме трех измерений», — говорится в сообщении издания «РИА Новости».
Напомним, в феврале 2019 года лоукостер «Победа» внес изменения в правила провоза багажа по решению суда.
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Лента новостей
Новосибирский Экспоцентр требует больше 128 миллионов с московской компании
Новосибирцы в составе сборной России по хоккею с мячом стали чемпионами мира
В Министерстве транспорта РФ установят минимальные габариты ручной клади
Жена Прилучного отказалась комментировать слух об инциденте в стрип-клубе
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