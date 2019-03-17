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В Министерстве транспорта РФ установят минимальные габариты ручной клади

Рубрика: общество

17.03.2019 09:59

фото с сайта pixabay.com

Пассажирам придётся теперь не только рассчитывать вес своих сумок, которые они берут в салон, но и их размер. 

Минтранс собирается установить единые габариты бесплатной ручной клади для всех российских авиакомпаний. Новые правки в федеральные авиационные правила будут внесены с учётом вместимости различных моделей самолётов. 

«В ведомстве подчеркнули, что, согласно рекомендуемым правилам Международной ассоциации воздушного транспорта, в самолетах вместимостью более 98 кресел, размеры ручной клади могут быть в пределах 115 сантиметров по сумме трех измерений», — говорится в сообщении издания «РИА Новости». 

Напомним, в феврале 2019 года лоукостер «Победа» внес изменения в правила провоза багажа по решению суда. 

Теги: самолет

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В Бердске под иномаркой провалился асфальт

сегодня 13:20 Авто 0 Коммент.

На улицах Петухова, Большевистской, Ватутина в Новосибирске не будут вводиться весенние ограничения для большегрузов

сегодня 12:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы в составе сборной России по хоккею с мячом стали чемпионами мира

сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

В Министерстве транспорта РФ установят минимальные габариты ручной клади

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Скончалась певица Юлия Началова

сегодня 09:16 Культура 0 Коммент.

В небе над Красноярским краем пролетел метеорит

вчера 20:02 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:02 Общество 0 Коммент.

Инвесторы ЖК «Просторный» провели пикет с требованием предъявить график сдачи домов

вчера 17:59 Общество 0 Коммент.

Кирпичи упали со строящейся многоэтажки на «Мерседес» в Новосибирске

вчера 16:12 Хроника 0 Коммент.

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги»

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

«Яндекс» планирует запуск собственной соцсети

вчера 14:19 Наука 0 Коммент.

ГУ МЧС Новосибирской области дало рекомендации дачникам

вчера 13:22 Общество 0 Коммент.

В пожаре под Красноярском погибли двое детей

вчера 12:56 Хроника 0 Коммент.

Лабрадор провалился в глубокий подвал на прогулке с жительницей Новосибирска

вчера 12:12 Хроника 0 Коммент.

Резкое похолодание идёт в Новосибирскую область

вчера 10:43 Общество 0 Коммент.

Следком оправдал избитого владельцами собаки полицейского

вчера 09:59 Хроника 0 Коммент.

Посетителей бара в Новосибирске эвакуировали из-за бомбы

вчера 09:34 Хроника 0 Коммент.

В Минобороны рассказали о сценарии парада Победы в Новосибирске

вчера 09:29 Общество 0 Коммент.

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