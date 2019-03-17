В Министерстве транспорта РФ установят минимальные габариты ручной клади

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Пассажирам придётся теперь не только рассчитывать вес своих сумок, которые они берут в салон, но и их размер.

Минтранс собирается установить единые габариты бесплатной ручной клади для всех российских авиакомпаний. Новые правки в федеральные авиационные правила будут внесены с учётом вместимости различных моделей самолётов.

«В ведомстве подчеркнули, что, согласно рекомендуемым правилам Международной ассоциации воздушного транспорта, в самолетах вместимостью более 98 кресел, размеры ручной клади могут быть в пределах 115 сантиметров по сумме трех измерений», — говорится в сообщении издания «РИА Новости».

Напомним, в феврале 2019 года лоукостер «Победа» внес изменения в правила провоза багажа по решению суда.