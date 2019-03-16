В Минобороны рассказали о сценарии парада Победы в Новосибирске

фото из архива Сиб.фм

В этом году в Новосибирске в торжественном параде 9 мая примут участие более двух тысяч человек.

В Министерстве обороны рассказали, каким будет парад, посвящённый 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По главной улице мегаполиса пройдут более двух тысяч участников и около 50 образцов современных военных машин.



Откроют парад воспитанники военно-патриотического клуба «Каравелла» и курсанты командного речного училища. 41-ю армию на параде представят более 1200 солдат и офицеров из частей и соединений, дислоцированных в Сибири. Также по площади пройдут курсанты высшего военного командного училища, представители МЧС, Национальной гвардии и силовых структур.

На параде техники покажут бронированные автомобили «Тигр», «БТР», комплексы «Искандер», «Панцирь-С1» и «С-400». Зрители увидят самоходные артиллерийские установки, ракетные системы залпового огня «Град», мотовездеходы и боевые машины сопровождения комплекса «Ярс».



Напомним, в начале марта войска ЦВО провели масштабные учения в Сибири и Центральной России.