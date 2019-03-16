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В Минобороны рассказали о сценарии парада Победы в Новосибирске

Рубрика: общество

16.03.2019 09:29

фото из архива Сиб.фм

В этом году в Новосибирске в торжественном параде 9 мая примут участие более двух тысяч человек. 

В Министерстве обороны рассказали, каким будет парад, посвящённый 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По главной улице мегаполиса пройдут более двух тысяч участников и около 50 образцов современных военных машин. 

Откроют парад воспитанники военно-патриотического клуба «Каравелла» и курсанты командного речного училища. 41-ю армию на параде представят более 1200 солдат и офицеров из частей и соединений, дислоцированных в Сибири. Также по площади пройдут курсанты высшего военного командного училища, представители МЧС, Национальной гвардии и силовых структур. 

На параде техники покажут бронированные автомобили «Тигр», «БТР», комплексы «Искандер», «Панцирь-С1» и «С-400». Зрители увидят самоходные артиллерийские установки, ракетные системы залпового огня «Град», мотовездеходы и боевые машины сопровождения комплекса «Ярс». 

Напомним, в начале марта войска ЦВО провели масштабные учения в Сибири и Центральной России. 

Теги: парад 9 мая

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Резкое похолодание идёт в Новосибирскую область

сегодня 10:43 Общество 0 Коммент.

Следком оправдал избитого владельцами собаки полицейского

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Посетителей бара в Новосибирске эвакуировали из-за бомбы

сегодня 09:34 Хроника 0 Коммент.

В Минобороны рассказали о сценарии парада Победы в Новосибирске

сегодня 09:29 Общество 0 Коммент.

Сибирские регионы стали лучшими и худшими в экологическом рейтинге России

сегодня 09:15 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал самую диетическую икру

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Омские подростки избили двенадцатилетнего мальчика и сняли издевательства на камеру

вчера 19:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке питон-альбинос замер на кладке яиц

вчера 19:06 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:56 Общество 0 Коммент.

Оставленные без присмотра дети спасены благодаря пожарному извещателю в доме под Новосибирском

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

Бердская ЦГБ нашла желающего перевозить трупы из больницы в морг за 1283 рубля

вчера 16:07 Общество 0 Коммент.

На Байкале остановили строительство завода по розливу воды для Китая

вчера 14:33 Общество 0 Коммент.

Путёвки в детские сады Новосибирска начнут выдавать в понедельник

вчера 13:45 Общество 0 Коммент.

В Октябрьском районе Новосибирска ограничено движение автомобилей

вчера 12:25 Общество 0 Коммент.

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

вчера 12:22 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор изъял из торговых сетей Новосибирска шесть партий опасной для здоровья рыбы

вчера 11:27 Общество 0 Коммент.

Вооружённое нападение на павильон с шаурмой попало на видео в Новосибирске

вчера 11:12 Хроника 0 Коммент.

На взятке сотруднику ФСБ попался майор авиачасти в Новосибирской области

вчера 11:07 Общество 0 Коммент.

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вчера 10:14 Общество 0 Коммент.

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