В небе над Красноярским краем пролетел метеорит

Лента новостейПредложить новость
Жена Прилучного отказалась комментировать слух об инциденте в стрип-клубе
Инвесторы ЖК «Просторный» провели пикет с требованием предъявить график сдачи домов
Кирпичи упали со строящейся многоэтажки на «Мерседес» в Новосибирске
В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги»
Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска найдена погибшей
Лабрадор провалился в глубокий подвал на прогулке с жительницей Новосибирска
Сибирские регионы стали лучшими и худшими в экологическом рейтинге России
В небе над Красноярским краем пролетел метеоритРубрика: проиcшествия
16.03.2019 20:02
Скриншот из видеозаписи
Полёт небесного тела сняли на видеорегистратор в окрестностях посёлка Тура в Эвенкии.
В небе над Эвенкией в Красноярском крае был замечен необычный небесный объект. Видео сделанное накануне вечером выложено на ютуб-канале «Родная Эвенкия».
На кадрах видно, как в небе появляется ярко-зелёный объект, который резко снижается и несколько раз вспыхивает. Отчетливо виден и хвост (огненный след) за объектом.
Пользователи сети широко обсуждают случившееся. «Эвенкия прославилась! Тут был тунгусский метеорит, будет ещё и этот», — пишут в социальных сетях местные жители.
Впрочем, у светящегося объекта может быть и другое происхождение. Это может быть спутник или ступень космического корабля. Официальных данных нет.
Напомним, в прошлом году, во время опроса, жители Новосибирска посчитали себя недоразвитыми для встречи с инопланетными цивилизациями.
Комментарии
Лента новостей
Жена Прилучного отказалась комментировать слух об инциденте в стрип-клубе
Инвесторы ЖК «Просторный» провели пикет с требованием предъявить график сдачи домов
Кирпичи упали со строящейся многоэтажки на «Мерседес» в Новосибирске
В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги»
Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска найдена погибшей
Лабрадор провалился в глубокий подвал на прогулке с жительницей Новосибирска
Сибирские регионы стали лучшими и худшими в экологическом рейтинге России
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное