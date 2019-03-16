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В небе над Красноярским краем пролетел метеорит

Рубрика: проиcшествия

16.03.2019 20:02

Скриншот из видеозаписи

Полёт небесного тела сняли на видеорегистратор в окрестностях посёлка Тура в Эвенкии. 

В небе над Эвенкией в Красноярском крае был замечен необычный небесный объект. Видео сделанное накануне вечером выложено на ютуб-канале «Родная Эвенкия». 

На кадрах видно, как в небе появляется ярко-зелёный объект, который резко снижается и несколько раз вспыхивает. Отчетливо виден и хвост (огненный след) за объектом. 

Пользователи сети широко обсуждают случившееся. «Эвенкия прославилась! Тут был тунгусский метеорит, будет ещё и этот», — пишут в социальных сетях местные жители. 

Впрочем, у светящегося объекта может быть и другое происхождение. Это может быть спутник или ступень космического корабля. Официальных данных нет. 

Напомним, в прошлом году, во время опроса, жители Новосибирска посчитали себя недоразвитыми для встречи с инопланетными цивилизациями. 

Теги: астрономия метеоритный дождь

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Лента новостей

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сегодня 17:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги»

сегодня 15:44 Общество 0 Коммент.

Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска найдена погибшей

сегодня 14:44 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:19 Наука 0 Коммент.

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сегодня 13:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:56 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:12 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Посетителей бара в Новосибирске эвакуировали из-за бомбы

сегодня 09:34 Хроника 0 Коммент.

В Минобороны рассказали о сценарии парада Победы в Новосибирске

сегодня 09:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:15 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:33 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:06 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:56 Общество 0 Коммент.

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