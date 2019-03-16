В небе над Красноярским краем пролетел метеорит

Скриншот из видеозаписи

Полёт небесного тела сняли на видеорегистратор в окрестностях посёлка Тура в Эвенкии.

В небе над Эвенкией в Красноярском крае был замечен необычный небесный объект. Видео сделанное накануне вечером выложено на ютуб-канале «Родная Эвенкия».

На кадрах видно, как в небе появляется ярко-зелёный объект, который резко снижается и несколько раз вспыхивает. Отчетливо виден и хвост (огненный след) за объектом.

Пользователи сети широко обсуждают случившееся. «Эвенкия прославилась! Тут был тунгусский метеорит, будет ещё и этот», — пишут в социальных сетях местные жители.

Впрочем, у светящегося объекта может быть и другое происхождение. Это может быть спутник или ступень космического корабля. Официальных данных нет.

Напомним, в прошлом году, во время опроса, жители Новосибирска посчитали себя недоразвитыми для встречи с инопланетными цивилизациями.