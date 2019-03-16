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В пожаре под Красноярском погибли двое детей

Рубрика: проиcшествия

16.03.2019 12:56

Фото из группы «ГУ МЧС России по Красноярскому краю» социальной сети «ВКонтакте»

На тушение огня 17 пожарных потратили целый час; причины трагедии выясняются.

Два ребёнка, 2016 и 2018 годов рождения, погибли во время ночного пожара в деревне Бобровка в Красноярского края. Ещё одна пострадавшая с тяжёлыми ожогами была доставлена Казачинскую районную больницу. Сообщение об этом появилось на сайте пресс службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю сегодня, 16 марта. 

Звонок с информацией о пожаре поступил на пульт пожарной охраны в 3:10. К моменту прибытия спасателей, крыша и веранда деревянного дома были охвачена огнём. Чтобы локализовать пожар на место прибыли 17 сотрудников МЧС и пять единиц спецтехники. Локализовать пожар площадью 64 квадратных метра удалось только спустя час. 

Сейчас на месте трагедии работают психологи МЧС России и дознаватели. 

Напомним, 10 февраля 2019 года мать и четверо детей погибли при пожаре в Краснозёрском районе Новосибирска.

Теги: МЧС, спасатели

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Предложить новость

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги»

сегодня 15:44 Общество 0 Коммент.

Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска найдена погибшей

сегодня 14:44 Хроника 0 Коммент.

«Яндекс» планирует запуск собственной соцсети

сегодня 14:19 Наука 0 Коммент.

ГУ МЧС Новосибирской области дало рекомендации дачникам

сегодня 13:22 Общество 0 Коммент.

В пожаре под Красноярском погибли двое детей

сегодня 12:56 Хроника 0 Коммент.

Лабрадор провалился в глубокий подвал на прогулке с жительницей Новосибирска

сегодня 12:12 Хроника 0 Коммент.

Следком оправдал избитого владельцами собаки полицейского

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Посетителей бара в Новосибирске эвакуировали из-за бомбы

сегодня 09:34 Хроника 0 Коммент.

В Минобороны рассказали о сценарии парада Победы в Новосибирске

сегодня 09:29 Общество 0 Коммент.

Сибирские регионы стали лучшими и худшими в экологическом рейтинге России

сегодня 09:15 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал самую диетическую икру

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Омские подростки избили двенадцатилетнего мальчика и сняли издевательства на камеру

вчера 19:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке питон-альбинос замер на кладке яиц

вчера 19:06 Общество 0 Коммент.

Последний водочный магнат региона хочет стать мэром Новосибирска

вчера 16:56 Общество 0 Коммент.

Оставленные без присмотра дети спасены благодаря пожарному извещателю в доме под Новосибирском

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

Бердская ЦГБ нашла желающего перевозить трупы из больницы в морг за 1283 рубля

вчера 16:07 Общество 0 Коммент.

ФАС может остановить ремонт новосибирских дорог

вчера 15:20 Общество 0 Коммент.

На Байкале остановили строительство завода по розливу воды для Китая

вчера 14:33 Общество 0 Коммент.

Путёвки в детские сады Новосибирска начнут выдавать в понедельник

вчера 13:45 Общество 0 Коммент.

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