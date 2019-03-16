В пожаре под Красноярском погибли двое детей

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В пожаре под Красноярском погибли двое детейРубрика: проиcшествия
16.03.2019 12:56
Фото из группы «ГУ МЧС России по Красноярскому краю» социальной сети «ВКонтакте»
На тушение огня 17 пожарных потратили целый час; причины трагедии выясняются.
Два ребёнка, 2016 и 2018 годов рождения, погибли во время ночного пожара в деревне Бобровка в Красноярского края. Ещё одна пострадавшая с тяжёлыми ожогами была доставлена Казачинскую районную больницу. Сообщение об этом появилось на сайте пресс службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю сегодня, 16 марта.
Звонок с информацией о пожаре поступил на пульт пожарной охраны в 3:10. К моменту прибытия спасателей, крыша и веранда деревянного дома были охвачена огнём. Чтобы локализовать пожар на место прибыли 17 сотрудников МЧС и пять единиц спецтехники. Локализовать пожар площадью 64 квадратных метра удалось только спустя час.
Сейчас на месте трагедии работают психологи МЧС России и дознаватели.
Напомним, 10 февраля 2019 года мать и четверо детей погибли при пожаре в Краснозёрском районе Новосибирска.
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В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги»
Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска найдена погибшей
Лабрадор провалился в глубокий подвал на прогулке с жительницей Новосибирска
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