В России прогнозируют подорожание хлеба

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В России прогнозируют подорожание хлебаРубрика: общество
17.03.2019 09:01
фото с сайта pixabay.com
Российская Гильдия пекарей и кондитеров подсчитала, что по итогам 2018 года хлеб стал дороже на 4%, а к концу 2019 цена вырастет ещё.
Эксперты российской Гильдии пекарей и кондитеров ожидают в этом году роста цен на хлеб в 5-6 процентов.
В 2018 году стоимость основного продукта уже пошла вверх. Хлеб из ржаной и смешанной муки подорожал в прошлом году на два рубля за килограмм. Как сообщают в РОСПиК, удорожание, прежде всего, связано с ростом тарифов на ЖКХ, повышением стоимости топлива и аренды.
Сказывается также увеличение стоимости муки. Его оценивают более чем на 30 процентов и связывают с сокращением урожая.
Равномерным рост цены на хлеб в стране не назовешь. Для примера, самый большой скачок отмечен в Красноярском крае. Там с октября 2018 года отпускные цены выросли на 8-12 процентов.
Напомним, в марте эксперты посчитали, что за три месяца в Новосибирске выросли цены на продукты и лекарства.
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