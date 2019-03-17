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В России прогнозируют подорожание хлеба

Рубрика: общество

17.03.2019 09:01

фото с сайта pixabay.com

Российская Гильдия пекарей и кондитеров подсчитала, что по итогам 2018 года хлеб стал дороже на 4%, а к концу 2019 цена вырастет ещё. 

Эксперты российской Гильдии пекарей и кондитеров ожидают в этом году роста цен на хлеб в 5-6 процентов. 

В 2018 году стоимость основного продукта уже пошла вверх. Хлеб из ржаной и смешанной муки подорожал в прошлом году на два рубля за килограмм. Как сообщают в РОСПиК, удорожание, прежде всего, связано с ростом тарифов на ЖКХ, повышением стоимости топлива и аренды. 
Сказывается также увеличение стоимости муки. Его оценивают более чем на 30 процентов и связывают с сокращением урожая. 

Равномерным рост цены на хлеб в стране не назовешь. Для примера, самый большой скачок отмечен в Красноярском крае. Там с октября 2018 года отпускные цены выросли на 8-12 процентов. 
Напомним, в марте эксперты посчитали, что за три месяца в Новосибирске выросли цены на продукты и лекарства. 

Теги: цены хлеб

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В Бердске под иномаркой провалился асфальт

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сегодня 12:30 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:02 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:02 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:59 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:12 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:19 Наука 0 Коммент.

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вчера 13:22 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:12 Хроника 0 Коммент.

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вчера 09:59 Хроника 0 Коммент.

Посетителей бара в Новосибирске эвакуировали из-за бомбы

вчера 09:34 Хроника 0 Коммент.

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