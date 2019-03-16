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В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги»Рубрика: общество
16.03.2019 15:44
фото со страницы Алексея Носова в соцсети Facebook
В кабинете Якова Дистенфельда при обыске нашли оружие и бриллианты.
Новосибирский общественный деятель Алексей Носов выложил на своей странице в социальной сети Facebook фотографии и видео момента задержания заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги».
На кадрах можно увидеть арсенал охотничьего вооружения, бриллианты и боевой пистолет, который, со слов Носова, не был оформлен.
Так как одним из учредителей организации является мэрия Новосибирска, на встрече с журналистами Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию с обысками.
«Ведутся следственные действия, официально я не извещён. Добавить что-либо к тому, что напечатано в СМИ, мне нечего. Посмотрим, какие будут результаты. Мы, как всегда, содействуем ведению следствия», — приводит слова мэра издание «Континет Сибирь».
Напомним, ранее мы писали о начале обысков в МКУ «Ритуальные услуги», прошедших 14 марта.
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