В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги»

фото со страницы Алексея Носова в соцсети Facebook

В кабинете Якова Дистенфельда при обыске нашли оружие и бриллианты.

Новосибирский общественный деятель Алексей Носов выложил на своей странице в социальной сети Facebook фотографии и видео момента задержания заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги».

На кадрах можно увидеть арсенал охотничьего вооружения, бриллианты и боевой пистолет, который, со слов Носова, не был оформлен.

Так как одним из учредителей организации является мэрия Новосибирска, на встрече с журналистами Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию с обысками.

«Ведутся следственные действия, официально я не извещён. Добавить что-либо к тому, что напечатано в СМИ, мне нечего. Посмотрим, какие будут результаты. Мы, как всегда, содействуем ведению следствия», — приводит слова мэра издание «Континет Сибирь».

Напомним, ранее мы писали о начале обысков в МКУ «Ритуальные услуги», прошедших 14 марта.