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В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги»

Рубрика: общество

16.03.2019 15:44

фото со страницы Алексея Носова в соцсети Facebook

В кабинете Якова Дистенфельда при обыске нашли оружие и бриллианты. 

Новосибирский общественный деятель Алексей Носов выложил на своей странице в социальной сети Facebook фотографии и видео момента задержания заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги». 

На кадрах можно увидеть арсенал охотничьего вооружения, бриллианты и боевой пистолет, который, со слов Носова, не был оформлен. 

Так как одним из учредителей организации является мэрия Новосибирска, на встрече с журналистами Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию с обысками. 

«Ведутся следственные действия, официально я не извещён. Добавить что-либо к тому, что напечатано в СМИ, мне нечего. Посмотрим, какие будут результаты. Мы, как всегда, содействуем ведению следствия», — приводит слова мэра издание «Континет Сибирь». 

Напомним, ранее мы писали о начале обысков в МКУ «Ритуальные услуги», прошедших 14 марта.

Теги: МВД Мэрия Новосибирска

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Предложить новость

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Инвесторы ЖК «Просторный» провели пикет с требованием предъявить график сдачи домов

сегодня 17:59 Общество 0 Коммент.

Кирпичи упали со строящейся многоэтажки на «Мерседес» в Новосибирске

сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги»

сегодня 15:44 Общество 0 Коммент.

Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска найдена погибшей

сегодня 14:44 Хроника 0 Коммент.

«Яндекс» планирует запуск собственной соцсети

сегодня 14:19 Наука 0 Коммент.

ГУ МЧС Новосибирской области дало рекомендации дачникам

сегодня 13:22 Общество 0 Коммент.

В пожаре под Красноярском погибли двое детей

сегодня 12:56 Хроника 0 Коммент.

Лабрадор провалился в глубокий подвал на прогулке с жительницей Новосибирска

сегодня 12:12 Хроника 0 Коммент.

Следком оправдал избитого владельцами собаки полицейского

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Посетителей бара в Новосибирске эвакуировали из-за бомбы

сегодня 09:34 Хроника 0 Коммент.

В Минобороны рассказали о сценарии парада Победы в Новосибирске

сегодня 09:29 Общество 0 Коммент.

Сибирские регионы стали лучшими и худшими в экологическом рейтинге России

сегодня 09:15 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал самую диетическую икру

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Омские подростки избили двенадцатилетнего мальчика и сняли издевательства на камеру

вчера 19:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке питон-альбинос замер на кладке яиц

вчера 19:06 Общество 0 Коммент.

Последний водочный магнат региона хочет стать мэром Новосибирска

вчера 16:56 Общество 0 Коммент.

Оставленные без присмотра дети спасены благодаря пожарному извещателю в доме под Новосибирском

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

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