«Яндекс» планирует запуск собственной соцсети

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«Яндекс» планирует запуск собственной соцсетиРубрика: наука
16.03.2019 14:19
фото с сайта pixabay.com
Для российской компании «Аура» — вторая попытка запуска своей социальной платформы.
Ведущая российская IT-компания «Яндекс» тестирует собственную социальную сеть «Аура». Информацию об этом со ссылкой на представителей в компании опубликовали «Ведомости».
Новая социальная платформа, как и другие аналогичные ресурсы, поможет находить людей с похожими увлечениями. Пользователь сможет таргетировать свою аудиторию, то есть выбирать тех, кто увидит его посты, указывая возраст, пол и прочие данные желаемых посетителей страницы. Попасть в новую соцсеть «Аура» можно будет пока только по рекомендации. Когда компания закончит тестирование и сделает сеть публичной, «Яндекс» не уточняет.
Напомним, студенты НГТУ смогут приобщиться к разработке цифровых технологий в крупнейшей российской IT-компании.
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