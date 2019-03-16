«Яндекс» планирует запуск собственной соцсети

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Для российской компании «Аура» — вторая попытка запуска своей социальной платформы.

Ведущая российская IT-компания «Яндекс» тестирует собственную социальную сеть «Аура». Информацию об этом со ссылкой на представителей в компании опубликовали «Ведомости».

Новая социальная платформа, как и другие аналогичные ресурсы, поможет находить людей с похожими увлечениями. Пользователь сможет таргетировать свою аудиторию, то есть выбирать тех, кто увидит его посты, указывая возраст, пол и прочие данные желаемых посетителей страницы. Попасть в новую соцсеть «Аура» можно будет пока только по рекомендации. Когда компания закончит тестирование и сделает сеть публичной, «Яндекс» не уточняет.

Напомним, студенты НГТУ смогут приобщиться к разработке цифровых технологий в крупнейшей российской IT-компании.