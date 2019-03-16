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вчера 16:07 Общество 0 Коммент.

«Яндекс» планирует запуск собственной соцсети

Рубрика: наука

16.03.2019 14:19

фото с сайта pixabay.com

Для российской компании «Аура» — вторая попытка запуска своей социальной платформы.

Ведущая российская IT-компания «Яндекс» тестирует собственную социальную сеть «Аура». Информацию об этом со ссылкой на представителей в компании опубликовали «Ведомости».

Новая социальная платформа, как и другие аналогичные ресурсы,  поможет находить людей с похожими увлечениями. Пользователь сможет таргетировать  свою аудиторию, то есть выбирать тех, кто увидит его посты, указывая возраст, пол и прочие данные желаемых посетителей страницы. Попасть в новую соцсеть «Аура» можно будет пока только по рекомендации. Когда компания закончит тестирование и сделает сеть публичной, «Яндекс» не уточняет.

Напомним, студенты НГТУ смогут приобщиться к разработке цифровых технологий в крупнейшей российской IT-компании.

 

Теги: социальные сети Яндекс

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Лента новостей

Предложить новость

Инвесторы ЖК «Просторный» провели пикет с требованием предъявить график сдачи домов

сегодня 17:59 Общество 0 Коммент.

Кирпичи упали со строящейся многоэтажки на «Мерседес» в Новосибирске

сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги»

сегодня 15:44 Общество 0 Коммент.

Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска найдена погибшей

сегодня 14:44 Хроника 0 Коммент.

«Яндекс» планирует запуск собственной соцсети

сегодня 14:19 Наука 0 Коммент.

ГУ МЧС Новосибирской области дало рекомендации дачникам

сегодня 13:22 Общество 0 Коммент.

В пожаре под Красноярском погибли двое детей

сегодня 12:56 Хроника 0 Коммент.

Лабрадор провалился в глубокий подвал на прогулке с жительницей Новосибирска

сегодня 12:12 Хроника 0 Коммент.

Следком оправдал избитого владельцами собаки полицейского

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Посетителей бара в Новосибирске эвакуировали из-за бомбы

сегодня 09:34 Хроника 0 Коммент.

В Минобороны рассказали о сценарии парада Победы в Новосибирске

сегодня 09:29 Общество 0 Коммент.

Сибирские регионы стали лучшими и худшими в экологическом рейтинге России

сегодня 09:15 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал самую диетическую икру

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Омские подростки избили двенадцатилетнего мальчика и сняли издевательства на камеру

вчера 19:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке питон-альбинос замер на кладке яиц

вчера 19:06 Общество 0 Коммент.

Последний водочный магнат региона хочет стать мэром Новосибирска

вчера 16:56 Общество 0 Коммент.

Оставленные без присмотра дети спасены благодаря пожарному извещателю в доме под Новосибирском

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

«Сибирский левша» показал крупным планом состав песков с пляжей мира

вчера 16:25 Общество 0 Коммент.

Бердская ЦГБ нашла желающего перевозить трупы из больницы в морг за 1283 рубля

вчера 16:07 Общество 0 Коммент.

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