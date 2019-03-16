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Жена Прилучного отказалась комментировать слух об инциденте в стрип-клубе

Рубрика: общество

16.03.2019 19:02

Фото со страницы Павла Прилучного в социальной сети Facebook

В социальных сетях распространилась информация о якобы непристойном поведении популярного российского актёра. 

Жена актёра Павла Прилучного Агата Муцениеце не стала комментировать слух о том, что её муж, напившись в новосибирском клубе, начал дебоширить. В мессенджере Telegram распространилось сообщения от якобы одного из работников стрип-клуба. 

«Вел он себя неадекватно, явно был под чем-то. Приставал ко всем: к персоналу, к охране. Не мог ходить, снимал штаны и говорил, что уже почти не женат», — говорится в сообщении в материале издания «Комсомольская правда». 

Как выяснилось, актёр и вправду посещал столицу Сибири, но в последний раз это было в январе, тогда семейная пара выступала в спектакле «Аферисты поневоле». 

Напомним, в феврале 2019 года Сергея Зверева вызвали в полицию за пикет в защиту Байкала. 

Теги: звезда

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Предложить новость

В небе над Красноярским краем пролетел метеорит

сегодня 20:02 Хроника 0 Коммент.

Жена Прилучного отказалась комментировать слух об инциденте в стрип-клубе

сегодня 19:02 Общество 0 Коммент.

Инвесторы ЖК «Просторный» провели пикет с требованием предъявить график сдачи домов

сегодня 17:59 Общество 0 Коммент.

Кирпичи упали со строящейся многоэтажки на «Мерседес» в Новосибирске

сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги»

сегодня 15:44 Общество 0 Коммент.

Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска найдена погибшей

сегодня 14:44 Хроника 0 Коммент.

«Яндекс» планирует запуск собственной соцсети

сегодня 14:19 Наука 0 Коммент.

ГУ МЧС Новосибирской области дало рекомендации дачникам

сегодня 13:22 Общество 0 Коммент.

В пожаре под Красноярском погибли двое детей

сегодня 12:56 Хроника 0 Коммент.

Лабрадор провалился в глубокий подвал на прогулке с жительницей Новосибирска

сегодня 12:12 Хроника 0 Коммент.

Следком оправдал избитого владельцами собаки полицейского

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Посетителей бара в Новосибирске эвакуировали из-за бомбы

сегодня 09:34 Хроника 0 Коммент.

В Минобороны рассказали о сценарии парада Победы в Новосибирске

сегодня 09:29 Общество 0 Коммент.

Сибирские регионы стали лучшими и худшими в экологическом рейтинге России

сегодня 09:15 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал самую диетическую икру

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Омские подростки избили двенадцатилетнего мальчика и сняли издевательства на камеру

вчера 19:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке питон-альбинос замер на кладке яиц

вчера 19:06 Общество 0 Коммент.

Последний водочный магнат региона хочет стать мэром Новосибирска

вчера 16:56 Общество 0 Коммент.

Оставленные без присмотра дети спасены благодаря пожарному извещателю в доме под Новосибирском

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

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