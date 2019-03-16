Жена Прилучного отказалась комментировать слух об инциденте в стрип-клубе

Фото со страницы Павла Прилучного в социальной сети Facebook

В социальных сетях распространилась информация о якобы непристойном поведении популярного российского актёра.

Жена актёра Павла Прилучного Агата Муцениеце не стала комментировать слух о том, что её муж, напившись в новосибирском клубе, начал дебоширить. В мессенджере Telegram распространилось сообщения от якобы одного из работников стрип-клуба.

«Вел он себя неадекватно, явно был под чем-то. Приставал ко всем: к персоналу, к охране. Не мог ходить, снимал штаны и говорил, что уже почти не женат», — говорится в сообщении в материале издания «Комсомольская правда».

Как выяснилось, актёр и вправду посещал столицу Сибири, но в последний раз это было в январе, тогда семейная пара выступала в спектакле «Аферисты поневоле».

Напомним, в феврале 2019 года Сергея Зверева вызвали в полицию за пикет в защиту Байкала.