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Жена Прилучного отказалась комментировать слух об инциденте в стрип-клубе
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Жена Прилучного отказалась комментировать слух об инциденте в стрип-клубеРубрика: общество
16.03.2019 19:02
Фото со страницы Павла Прилучного в социальной сети Facebook
В социальных сетях распространилась информация о якобы непристойном поведении популярного российского актёра.
Жена актёра Павла Прилучного Агата Муцениеце не стала комментировать слух о том, что её муж, напившись в новосибирском клубе, начал дебоширить. В мессенджере Telegram распространилось сообщения от якобы одного из работников стрип-клуба.
«Вел он себя неадекватно, явно был под чем-то. Приставал ко всем: к персоналу, к охране. Не мог ходить, снимал штаны и говорил, что уже почти не женат», — говорится в сообщении в материале издания «Комсомольская правда».
Как выяснилось, актёр и вправду посещал столицу Сибири, но в последний раз это было в январе, тогда семейная пара выступала в спектакле «Аферисты поневоле».
Напомним, в феврале 2019 года Сергея Зверева вызвали в полицию за пикет в защиту Байкала.
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Лента новостей
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