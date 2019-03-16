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Двое сотрудников МЧС погибли при тушении пожара в городе Зима

Рубрика: проиcшествия

18.03.2019 07:17

фото с сайта ГУ МЧС по Иркутской области

Возгорание произошло в частной пилораме утром 17 марта.

Пожар вспыхнул в сушильной камере частной пилорамы в городе Зима Иркутской области, куда незамедлительно выдвинулись пожарные расчёты. Помощник начальника караула Евгений Зубаков и пожарный Александр Мартынов ликвидировали возгорание, когда на них рухнула стена. Пожарное обмундирование не смогло спасти жизнь молодых мужчин.

«Евгений Зубаков — опытный пожарный, спортсмен, ответственный сотрудник и надёжный товарищ, отец двоих детей, он прослужил в пожарной охране 9 лет. Александр Мартынов – молодой перспективный пожарный. С детства мечтал спасать людей и сделал все, чтобы в 2017 году поступить на службу в МЧС России. На счету этих сотрудников сотни потушенных пожаров и десятки спасенных людей», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Иркутской области.

Семьям погибших сотрудников будет оказана необходимая помощь и поддержка. Пожар удалось ликвидировать только через семь часов после обнаружения возгорания.

Напомним, в марте двое детей погибли при пожаре в Красноярском крае.

Теги: пожары смерть МЧС

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сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

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В сети появилось видео воссозданного Бердского острога

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Тяжёлая умственная работа ведёт к развитию сахарного диабета 2 типа - учёные

сегодня 08:00 Наука 0 Коммент.

Двое сотрудников МЧС погибли при тушении пожара в городе Зима

сегодня 07:17 Хроника 0 Коммент.

Основатель компании по продаже косметики «Расцветай» Алексей Корнаков погиб в Новосибирске

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Ушёл из жизни режиссёр Юрий Шиллер

вчера 22:59 Общество 0 Коммент.

Сталин, обыск, новый кандидат - Итоги недели Сиб.фм

вчера 21:10 Общество 0 Коммент.

Футбольная «Сибирь» всухую проиграла в домашнем матче с лидером турнирной таблицы

вчера 18:05 Общество 0 Коммент.

Сову с истощением выхаживают в новосибирском центре реабилитации диких животных

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивают пропавшего парня с гитарой

вчера 16:59 Общество 0 Коммент.

В Бердске под иномаркой провалился асфальт

вчера 13:20 Авто 0 Коммент.

На улицах Петухова, Большевистской, Ватутина в Новосибирске не будут вводиться весенние ограничения для большегрузов

вчера 12:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы в составе сборной России по хоккею с мячом стали чемпионами мира

вчера 11:47 Общество 0 Коммент.

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вчера 09:59 Общество 0 Коммент.

Скончалась певица Юлия Началова

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