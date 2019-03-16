Двое сотрудников МЧС погибли при тушении пожара в городе Зима

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Двое сотрудников МЧС погибли при тушении пожара в городе ЗимаРубрика: проиcшествия
18.03.2019 07:17
фото с сайта ГУ МЧС по Иркутской области
Возгорание произошло в частной пилораме утром 17 марта.
Пожар вспыхнул в сушильной камере частной пилорамы в городе Зима Иркутской области, куда незамедлительно выдвинулись пожарные расчёты. Помощник начальника караула Евгений Зубаков и пожарный Александр Мартынов ликвидировали возгорание, когда на них рухнула стена. Пожарное обмундирование не смогло спасти жизнь молодых мужчин.
«Евгений Зубаков — опытный пожарный, спортсмен, ответственный сотрудник и надёжный товарищ, отец двоих детей, он прослужил в пожарной охране 9 лет. Александр Мартынов – молодой перспективный пожарный. С детства мечтал спасать людей и сделал все, чтобы в 2017 году поступить на службу в МЧС России. На счету этих сотрудников сотни потушенных пожаров и десятки спасенных людей», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Иркутской области.
Семьям погибших сотрудников будет оказана необходимая помощь и поддержка. Пожар удалось ликвидировать только через семь часов после обнаружения возгорания.
Напомним, в марте двое детей погибли при пожаре в Красноярском крае.
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