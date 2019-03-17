Футбольная «Сибирь» всухую проиграла в домашнем матче с лидером турнирной таблицы

фото из официальной группы ФК "Сибирь" во "Вконтакте"

Болельщики стали покидать трибуны ещё до окончания основного времени матча.

В Новосибирске на стадионе «Заря» завершилась встреча футбольных клубов «Сибирь» и «Тамбов» в рамках 27-го тура Олимп-первенства Футбольной национальной лиги. Новосибирцы проиграли лидеру турнирной таблицы всухую, пропустив два мяча и не сумев реализовать ни одной возможности у ворот противника.

Тон игры задали тамбовские футболисты, забив первый гол на третьей минуте матча. В дальнейшем они просто сохраняли свои позиции и не позволяли забить в свои ворота. В первом тайме были и травмы, и жёлтые карточки новосибирцам. Во втором роли поменялись, но обошлось без удалений.

Второй мяч в ворота «Сибири» был забит во втором тайме на 69-й минуте. После двух опасных розыгрышей у ворот гостей мяч неожиданно оказался в воротах новосибирцев. Трибуны притихли. Болельщики начали покидать матч еще до его окончания. Игра, отметили комментаторы матча, была вялой, не запоминающейся и ничем не примечательной.

История противостояния у команд вполне типичная для лидера и аутсайдера: всего одна победа у «Сибири» против «Тамбов», зато четыре проигрыша.

Напомним, последние четыре игры новосибирцы не проигрывали: две победы, две ничьих.