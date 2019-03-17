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Футбольная «Сибирь» всухую проиграла в домашнем матче с лидером турнирной таблицы

Рубрика: общество

17.03.2019 18:05

фото из официальной группы ФК "Сибирь" во "Вконтакте"

Болельщики стали покидать трибуны ещё до окончания основного времени матча.

В Новосибирске на стадионе «Заря» завершилась встреча футбольных клубов «Сибирь» и «Тамбов» в рамках 27-го тура Олимп-первенства Футбольной национальной лиги. Новосибирцы проиграли лидеру турнирной таблицы всухую, пропустив два мяча и не сумев реализовать ни одной возможности у ворот противника.

Тон игры задали тамбовские футболисты, забив первый гол на третьей минуте матча. В дальнейшем они просто сохраняли свои позиции и не позволяли забить в свои ворота. В первом тайме были и травмы, и жёлтые карточки новосибирцам. Во втором роли поменялись, но обошлось без удалений.

Второй мяч в ворота «Сибири» был забит во втором тайме на 69-й минуте. После двух опасных розыгрышей у ворот гостей мяч неожиданно оказался в воротах новосибирцев. Трибуны притихли. Болельщики начали покидать матч еще до его окончания. Игра, отметили комментаторы матча, была вялой, не запоминающейся и ничем не примечательной. 

История противостояния у команд вполне типичная для лидера и аутсайдера: всего одна победа у «Сибири» против «Тамбов», зато четыре проигрыша. 

Напомним, последние четыре игры новосибирцы не проигрывали: две победы, две ничьих. 

Теги: спорт футбол

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сегодня 21:10 Общество 0 Коммент.

Футбольная «Сибирь» всухую проиграла в домашнем матче с лидером турнирной таблицы

сегодня 18:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивают пропавшего парня с гитарой

сегодня 16:59 Общество 0 Коммент.

В Бердске под иномаркой провалился асфальт

сегодня 13:20 Авто 0 Коммент.

На улицах Петухова, Большевистской, Ватутина в Новосибирске не будут вводиться весенние ограничения для большегрузов

сегодня 12:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы в составе сборной России по хоккею с мячом стали чемпионами мира

сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

В Министерстве транспорта РФ установят минимальные габариты ручной клади

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Скончалась певица Юлия Началова

сегодня 09:16 Культура 0 Коммент.

В небе над Красноярским краем пролетел метеорит

вчера 20:02 Хроника 0 Коммент.

Жена Прилучного отказалась комментировать слух об инциденте в стрип-клубе

вчера 19:02 Общество 0 Коммент.

Инвесторы ЖК «Просторный» провели пикет с требованием предъявить график сдачи домов

вчера 17:59 Общество 0 Коммент.

Кирпичи упали со строящейся многоэтажки на «Мерседес» в Новосибирске

вчера 16:12 Хроника 0 Коммент.

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги»

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

«Яндекс» планирует запуск собственной соцсети

вчера 14:19 Наука 0 Коммент.

ГУ МЧС Новосибирской области дало рекомендации дачникам

вчера 13:22 Общество 0 Коммент.

В пожаре под Красноярском погибли двое детей

вчера 12:56 Хроника 0 Коммент.

Лабрадор провалился в глубокий подвал на прогулке с жительницей Новосибирска

вчера 12:12 Хроника 0 Коммент.

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вчера 11:37 Общество 0 Коммент.

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