На улицах Петухова, Большевистской, Ватутина в Новосибирске не будут вводиться весенние ограничения для большегрузов

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Минтранс региона сообщил, что на определённых участках региональных дорог создаётся транспортный коридор для движения грузовиков.

Весеннее ограничение на движение большегрузной техники на региональных и муниципальных дорогах Новосибирской области будет действовать с 29 апреля по 31 мая. Ежегодное временное ограничение позволяет минимизировать разрушение магистралей в паводковый период. Стандартно ограничение касается грузовиков с нагрузкой на ось более пяти тонн.

В текущем году впервые вводится понятие транспортного коридора, в котором ограничения не будут действовать для движения транзитных грузовиков в соседние регионы.

«Ограничение не распространяется на участки региональных автомобильных дорог: км 14+150 – км 15+650 автодороги К-17р «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пределах РФ) и км 17+303- км 17+603 автодороги К-24 «Новосибирск – аэропорт Толмачево» («Толмачевское» кольцо)», — говорится на сайте минтранса.

Сняты ограничения и для дорог внутри Новосибирска, которые соединяют северный обход Новосибирска и Чуйский тракт. Маршрут для большегрузов будет проходить по улицам Хилокская, Петухова, Советское шоссе, Мира, Ватутина, «Бугринский мост», Большевистская, Бердское шоссе, Старое шоссе.

Напомним, в феврале власти Новосибирской области сообщили о готовности направить на ремонт дорог 24 миллиарда рублей.