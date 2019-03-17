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Новосибирский Экспоцентр требует больше 128 миллионов с московской компании

Рубрика: экономика, общество

17.03.2019 14:46

фото с сайта spiridonovskiy.ru

ООО «Сибирь Экспоцентр» подало исковое заявление в пятницу, 15 марта.

В арбитражный суд Новосибирской области поступил иск по гражданскому делу с требованием взыскать с ООО «АйТиИ Экспо Интернешнл» в пользу новосибирского Экспоцентра 128,83 млн рублей. Заявление зарегистрировано, но пока нет подробностей, в связи с чем взыскивается задолженность. 

Отметим, что компании уже встречаются в суде по другому делу, где истцом выступает как раз московская фирма. Она просит признать недействительными увеличения арендной платы выставочных помещений по договору от 16 января 2012 года. Следующее судебное заседание назначено на 1 апреля. 

ООО «АйТиИ Экспо Интернешнл» — международный выставочный организатор. На площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» компания проводила выставки WorldBuild Siberia, Aquatherm Novosibirsk, СибЮвелир, УчСиб, HobbyTime, Mashex Siberia, Охота и Рыбалка Сибирь, Загородный дом, SibBeauty, TransSiberia. В декабре 2018 года ITE сообщила о прекращении выставочной деятельности в Новосибирске.

Напомним, в начале марта в экспоцентре прошла выставка ювелирных украшений, которые представили новосибирские актрисы театра. 

Теги: Новосибирск Экспоцентр арбитражный суд

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Предложить новость

Новосибирский Экспоцентр требует больше 128 миллионов с московской компании

сегодня 14:46 Экономика 0 Коммент.

В Бердске под иномаркой провалился асфальт

сегодня 13:20 Авто 0 Коммент.

На улицах Петухова, Большевистской, Ватутина в Новосибирске не будут вводиться весенние ограничения для большегрузов

сегодня 12:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы в составе сборной России по хоккею с мячом стали чемпионами мира

сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

В Министерстве транспорта РФ установят минимальные габариты ручной клади

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Скончалась певица Юлия Началова

сегодня 09:16 Культура 0 Коммент.

В небе над Красноярским краем пролетел метеорит

вчера 20:02 Хроника 0 Коммент.

Жена Прилучного отказалась комментировать слух об инциденте в стрип-клубе

вчера 19:02 Общество 0 Коммент.

Инвесторы ЖК «Просторный» провели пикет с требованием предъявить график сдачи домов

вчера 17:59 Общество 0 Коммент.

Кирпичи упали со строящейся многоэтажки на «Мерседес» в Новосибирске

вчера 16:12 Хроника 0 Коммент.

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги»

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

«Яндекс» планирует запуск собственной соцсети

вчера 14:19 Наука 0 Коммент.

ГУ МЧС Новосибирской области дало рекомендации дачникам

вчера 13:22 Общество 0 Коммент.

В пожаре под Красноярском погибли двое детей

вчера 12:56 Хроника 0 Коммент.

Лабрадор провалился в глубокий подвал на прогулке с жительницей Новосибирска

вчера 12:12 Хроника 0 Коммент.

Резкое похолодание идёт в Новосибирскую область

вчера 10:43 Общество 0 Коммент.

Следком оправдал избитого владельцами собаки полицейского

вчера 09:59 Хроника 0 Коммент.

Посетителей бара в Новосибирске эвакуировали из-за бомбы

вчера 09:34 Хроника 0 Коммент.

В Минобороны рассказали о сценарии парада Победы в Новосибирске

вчера 09:29 Общество 0 Коммент.

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