Новосибирский Экспоцентр требует больше 128 миллионов с московской компании

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ООО «Сибирь Экспоцентр» подало исковое заявление в пятницу, 15 марта.

В арбитражный суд Новосибирской области поступил иск по гражданскому делу с требованием взыскать с ООО «АйТиИ Экспо Интернешнл» в пользу новосибирского Экспоцентра 128,83 млн рублей. Заявление зарегистрировано, но пока нет подробностей, в связи с чем взыскивается задолженность.

Отметим, что компании уже встречаются в суде по другому делу, где истцом выступает как раз московская фирма. Она просит признать недействительными увеличения арендной платы выставочных помещений по договору от 16 января 2012 года. Следующее судебное заседание назначено на 1 апреля.

ООО «АйТиИ Экспо Интернешнл» — международный выставочный организатор. На площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» компания проводила выставки WorldBuild Siberia, Aquatherm Novosibirsk, СибЮвелир, УчСиб, HobbyTime, Mashex Siberia, Охота и Рыбалка Сибирь, Загородный дом, SibBeauty, TransSiberia. В декабре 2018 года ITE сообщила о прекращении выставочной деятельности в Новосибирске.

Напомним, в начале марта в экспоцентре прошла выставка ювелирных украшений, которые представили новосибирские актрисы театра.