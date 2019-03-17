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Новосибирцы в составе сборной России по хоккею с мячом стали чемпионами мира

Рубрика: общество

17.03.2019 11:47

фото с официального сайта ХК "Сибсельмаш"

Первенство мира среди юношей 2002 года рождения прошло в Архангельске и завершилось победой российских хоккеистов.

Российские хоккеисты в полуфинале разбили команду Норвегии и в финале встретились со шведами. В первом периоде счёт был равным 1:1, но в дальнейшем российские юноши забили ещё три шайбы, не дав пробить свои ворота. Финальная игра с командой Швеции закончилась для россиян со счётом 4:1.

В составе сборной выступали сразу шесть новосибирских спортсменов — воспитанников клуба по хоккею с мячом «Сибсельмаш»:  вратарь Марат Сагимбаев, защитники Денис Гардер, Артём Гололобов, Денис Морковский и полузащитники Данил Никушин и Денис Ключников. 

Напомним, на Универсиаде-2019 в финале игр по хоккею с мячом Россия победила шведов со счётом 6:1.

Теги: хоккей спорт

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Предложить новость

Новосибирский Экспоцентр требует больше 128 миллионов с московской компании

сегодня 14:46 Экономика 0 Коммент.

В Бердске под иномаркой провалился асфальт

сегодня 13:20 Авто 0 Коммент.

На улицах Петухова, Большевистской, Ватутина в Новосибирске не будут вводиться весенние ограничения для большегрузов

сегодня 12:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы в составе сборной России по хоккею с мячом стали чемпионами мира

сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

В Министерстве транспорта РФ установят минимальные габариты ручной клади

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Скончалась певица Юлия Началова

сегодня 09:16 Культура 0 Коммент.

В небе над Красноярским краем пролетел метеорит

вчера 20:02 Хроника 0 Коммент.

Жена Прилучного отказалась комментировать слух об инциденте в стрип-клубе

вчера 19:02 Общество 0 Коммент.

Инвесторы ЖК «Просторный» провели пикет с требованием предъявить график сдачи домов

вчера 17:59 Общество 0 Коммент.

Кирпичи упали со строящейся многоэтажки на «Мерседес» в Новосибирске

вчера 16:12 Хроника 0 Коммент.

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги»

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

«Яндекс» планирует запуск собственной соцсети

вчера 14:19 Наука 0 Коммент.

ГУ МЧС Новосибирской области дало рекомендации дачникам

вчера 13:22 Общество 0 Коммент.

В пожаре под Красноярском погибли двое детей

вчера 12:56 Хроника 0 Коммент.

Лабрадор провалился в глубокий подвал на прогулке с жительницей Новосибирска

вчера 12:12 Хроника 0 Коммент.

Резкое похолодание идёт в Новосибирскую область

вчера 10:43 Общество 0 Коммент.

Следком оправдал избитого владельцами собаки полицейского

вчера 09:59 Хроника 0 Коммент.

Посетителей бара в Новосибирске эвакуировали из-за бомбы

вчера 09:34 Хроника 0 Коммент.

В Минобороны рассказали о сценарии парада Победы в Новосибирске

вчера 09:29 Общество 0 Коммент.

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