Новосибирцы в составе сборной России по хоккею с мячом стали чемпионами мира

фото с официального сайта ХК "Сибсельмаш"

Первенство мира среди юношей 2002 года рождения прошло в Архангельске и завершилось победой российских хоккеистов.

Российские хоккеисты в полуфинале разбили команду Норвегии и в финале встретились со шведами. В первом периоде счёт был равным 1:1, но в дальнейшем российские юноши забили ещё три шайбы, не дав пробить свои ворота. Финальная игра с командой Швеции закончилась для россиян со счётом 4:1.

В составе сборной выступали сразу шесть новосибирских спортсменов — воспитанников клуба по хоккею с мячом «Сибсельмаш»: вратарь Марат Сагимбаев, защитники Денис Гардер, Артём Гололобов, Денис Морковский и полузащитники Данил Никушин и Денис Ключников.

Напомним, на Универсиаде-2019 в финале игр по хоккею с мячом Россия победила шведов со счётом 6:1.