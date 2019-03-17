Новосибирцы в составе сборной России по хоккею с мячом стали чемпионами мира

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Новосибирцы в составе сборной России по хоккею с мячом стали чемпионами мираРубрика: общество
17.03.2019 11:47
фото с официального сайта ХК "Сибсельмаш"
Первенство мира среди юношей 2002 года рождения прошло в Архангельске и завершилось победой российских хоккеистов.
Российские хоккеисты в полуфинале разбили команду Норвегии и в финале встретились со шведами. В первом периоде счёт был равным 1:1, но в дальнейшем российские юноши забили ещё три шайбы, не дав пробить свои ворота. Финальная игра с командой Швеции закончилась для россиян со счётом 4:1.
В составе сборной выступали сразу шесть новосибирских спортсменов — воспитанников клуба по хоккею с мячом «Сибсельмаш»: вратарь Марат Сагимбаев, защитники Денис Гардер, Артём Гололобов, Денис Морковский и полузащитники Данил Никушин и Денис Ключников.
Напомним, на Универсиаде-2019 в финале игр по хоккею с мячом Россия победила шведов со счётом 6:1.
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