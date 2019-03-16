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Основатель компании по продаже косметики «Расцветай» Алексей Корнаков погиб в Новосибирске

Рубрика: общество

17.03.2019 23:27

фото со страницы Алексея Корнакова на Фейсбуке

Предприниматель разбился, выпав с верхнего этажа жилого дома.

Основатель и владелец компании «#Расцветай» Алексей Корнаков погиб в воскресенье, 17 марта. Информацию об этом со ссылкой на различные источники распространили сегодня новосибирские СМИ.

По предварительным данным, Алексей Корнаков выпал из окна многоквартирного дома в центре Новосибирска. 

В регионе он был известен как успешный предприниматель. В начале 2000-х он организовал один из крупнейших агрокомплексов региона — «Емельяновский», а несколько лет назад вышел на рынок с новым брендом «#Расцветай», специализирующимся на продаже косметологических средств и биологически-активных добавок.

Алексею Корнакову было 46 лет. Примечательно, что последней его открытой записью в Facebook осталась притча о друзьях, опубликованная в начале марта. В ней рассказывается о человеке, который попадает в рай. 

Напомним, в декабре 2018 года компания «Расцветай» устроила скандальную вечеринку на сцене Новосибирского театра оперы и балета.

Теги: бизнес смерть

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вчера 22:59 Общество 0 Коммент.

Сталин, обыск, новый кандидат - Итоги недели Сиб.фм

вчера 21:10 Общество 0 Коммент.

Футбольная «Сибирь» всухую проиграла в домашнем матче с лидером турнирной таблицы

вчера 18:05 Общество 0 Коммент.

Сову с истощением выхаживают в новосибирском центре реабилитации диких животных

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивают пропавшего парня с гитарой

вчера 16:59 Общество 0 Коммент.

В Бердске под иномаркой провалился асфальт

вчера 13:20 Авто 0 Коммент.

На улицах Петухова, Большевистской, Ватутина в Новосибирске не будут вводиться весенние ограничения для большегрузов

вчера 12:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы в составе сборной России по хоккею с мячом стали чемпионами мира

вчера 11:47 Общество 0 Коммент.

В Министерстве транспорта РФ установят минимальные габариты ручной клади

вчера 09:59 Общество 0 Коммент.

Скончалась певица Юлия Началова

вчера 09:16 Культура 0 Коммент.

В небе над Красноярским краем пролетел метеорит

16.03.2019 Хроника 0 Коммент.

Жена Прилучного отказалась комментировать слух об инциденте в стрип-клубе

16.03.2019 Общество 0 Коммент.

Инвесторы ЖК «Просторный» провели пикет с требованием предъявить график сдачи домов

16.03.2019 Общество 0 Коммент.

Кирпичи упали со строящейся многоэтажки на «Мерседес» в Новосибирске

16.03.2019 Хроника 0 Коммент.

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги»

16.03.2019 Общество 0 Коммент.

«Яндекс» планирует запуск собственной соцсети

16.03.2019 Наука 0 Коммент.

ГУ МЧС Новосибирской области дало рекомендации дачникам

16.03.2019 Общество 0 Коммент.

В пожаре под Красноярском погибли двое детей

16.03.2019 Хроника 0 Коммент.

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