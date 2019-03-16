Основатель компании по продаже косметики «Расцветай» Алексей Корнаков погиб в Новосибирске

фото со страницы Алексея Корнакова на Фейсбуке

Предприниматель разбился, выпав с верхнего этажа жилого дома.

Основатель и владелец компании «#Расцветай» Алексей Корнаков погиб в воскресенье, 17 марта. Информацию об этом со ссылкой на различные источники распространили сегодня новосибирские СМИ.

По предварительным данным, Алексей Корнаков выпал из окна многоквартирного дома в центре Новосибирска.

В регионе он был известен как успешный предприниматель. В начале 2000-х он организовал один из крупнейших агрокомплексов региона — «Емельяновский», а несколько лет назад вышел на рынок с новым брендом «#Расцветай», специализирующимся на продаже косметологических средств и биологически-активных добавок.

Алексею Корнакову было 46 лет. Примечательно, что последней его открытой записью в Facebook осталась притча о друзьях, опубликованная в начале марта. В ней рассказывается о человеке, который попадает в рай.

Напомним, в декабре 2018 года компания «Расцветай» устроила скандальную вечеринку на сцене Новосибирского театра оперы и балета.