Скончалась певица Юлия Началова

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Сердце 38-летней певицы остановилось поздно вечером 16 марта.

Известная певица Юлия Началова скончалась в одной из московских клиник, несмотря на все усилия врачей. Сердце не выдержало сильного заражения крови. В пятницу ей была проведена операция на ноге, но манипуляция не смогла спасти ей жизнь, сообщает ТАСС.

Соболезнования семье выразили известные артисты и музыканты, среди них Полина Гагарина, Настасья Самбурская, Сергей Жуков, Виктория Дайнеко, Сергей Лазарев. В своём профиле в Инстаграме Лера Кудрявцева призналась, что не может выразить свою скорбь простыми словами.

«Сижу и смотрю в одну точку. Юльча — тёплый , светлый, добрый, искренний, красивый, талантливый человечек. Милая моя девочка ....в смысле? Как так? Почему? Всегда буду помнить наши часовые разговоры «за жизнь», твою улыбку, вечный позитив и духи на которые ты меня «подсадила». Твои истории любви и разочарования, твои песни, смех, твой невероятный голос», — написала телеведущая.

Информация о том, что певица попала в больницу, прошла пять дней назад. Тогда PR-менеджер артистки Анна Исаева на странице в Инстаграм сообщила, что с Началовой всё в порядке, она проходит рядовое обследование, следит за здоровьем. И рекомендовала СМИ не писать непроверенную информацию ради собственных рейтингов.

У Юлии началовой осталась маленькая дочь. Свой последний день рождения певица отпраздновала 31 января. Известность начинающей певице принесло участие в телепередаче «Утренняя звезда», где её заметила Ирина Понаровская. За время профессиональной деятельности Началова выпустила семь альбомов.

Напомним, в марте уже уходили известные российские артисты: не стало народного артиста СССР Владимира Этуша.