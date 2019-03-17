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Скончалась певица Юлия Началова

Рубрика: культура

17.03.2019 09:16

фото из открытых источников

Сердце 38-летней певицы остановилось поздно вечером 16 марта.

Известная певица Юлия Началова скончалась в одной из московских клиник, несмотря на все усилия врачей. Сердце не выдержало сильного заражения крови. В пятницу ей была проведена операция на ноге, но манипуляция не смогла спасти ей жизнь, сообщает ТАСС.

Соболезнования семье выразили известные артисты и музыканты, среди них Полина Гагарина, Настасья Самбурская, Сергей Жуков, Виктория Дайнеко, Сергей Лазарев. В своём профиле в Инстаграме Лера Кудрявцева призналась, что не может выразить свою скорбь простыми словами.

«Сижу и смотрю в одну точку. Юльча — тёплый , светлый, добрый, искренний, красивый, талантливый человечек. Милая моя девочка ....в смысле? Как так? Почему? Всегда буду помнить наши часовые разговоры «за жизнь», твою улыбку, вечный позитив и духи на которые ты меня «подсадила». Твои истории любви и разочарования, твои песни, смех, твой невероятный голос», — написала телеведущая.

Информация о том, что певица попала в больницу, прошла пять дней назад. Тогда PR-менеджер артистки Анна Исаева на странице в Инстаграм сообщила, что с Началовой всё в порядке, она проходит рядовое обследование, следит за здоровьем. И рекомендовала СМИ не писать непроверенную информацию ради собственных рейтингов. 

У Юлии началовой осталась маленькая дочь. Свой последний день рождения певица отпраздновала 31 января. Известность начинающей певице принесло участие в телепередаче «Утренняя звезда», где её заметила Ирина Понаровская. За время профессиональной деятельности Началова выпустила семь альбомов.

Напомним, в марте уже уходили известные российские артисты: не стало народного артиста СССР Владимира Этуша. 

Теги: знаменитости смерть

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В Бердске под иномаркой провалился асфальт

сегодня 13:20 Авто 0 Коммент.

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сегодня 12:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы в составе сборной России по хоккею с мячом стали чемпионами мира

сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

В Министерстве транспорта РФ установят минимальные габариты ручной клади

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Скончалась певица Юлия Началова

сегодня 09:16 Культура 0 Коммент.

В небе над Красноярским краем пролетел метеорит

вчера 20:02 Хроника 0 Коммент.

Жена Прилучного отказалась комментировать слух об инциденте в стрип-клубе

вчера 19:02 Общество 0 Коммент.

Инвесторы ЖК «Просторный» провели пикет с требованием предъявить график сдачи домов

вчера 17:59 Общество 0 Коммент.

Кирпичи упали со строящейся многоэтажки на «Мерседес» в Новосибирске

вчера 16:12 Хроника 0 Коммент.

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги»

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

«Яндекс» планирует запуск собственной соцсети

вчера 14:19 Наука 0 Коммент.

ГУ МЧС Новосибирской области дало рекомендации дачникам

вчера 13:22 Общество 0 Коммент.

В пожаре под Красноярском погибли двое детей

вчера 12:56 Хроника 0 Коммент.

Лабрадор провалился в глубокий подвал на прогулке с жительницей Новосибирска

вчера 12:12 Хроника 0 Коммент.

Резкое похолодание идёт в Новосибирскую область

вчера 10:43 Общество 0 Коммент.

Следком оправдал избитого владельцами собаки полицейского

вчера 09:59 Хроника 0 Коммент.

Посетителей бара в Новосибирске эвакуировали из-за бомбы

вчера 09:34 Хроника 0 Коммент.

В Минобороны рассказали о сценарии парада Победы в Новосибирске

вчера 09:29 Общество 0 Коммент.

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