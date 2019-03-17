Сову с истощением выхаживают в новосибирском центре реабилитации диких животных

фото со страницы Центра реабилитации диких животных во "Вконтакте"

Длиннохвостую неясыть весом всего 500 граммов приходится откармливать очень осторожно, потому что еда сейчас может только навредить.

Центр реабилитации диких животных рассказал, как проходит лечение подопечных. В частности, в центр поступила неясыть в истощении, которая долгое время провела в цехе завода. Птица не могла питаться, ей нечего было пить. Только через месяц её удалось изловить и отвезти к специалистам. Птица уже была покрыта сажей и измазана мазутом. Индекс упитанности был снижен на целую единицу.

«Возвращать к жизни истощённый и обезвоженный измотанный организм достаточно сложно: нельзя просто взять и накормить птицу до отвала. Отвыкший от пищи организм, угнетённая работа желудочно-кишечного тракта могут просто не справиться с такой резкой большой нагрузкой, поэтому восстанавливать их работу нужно постепенно и осторожно, как бы заводя весь механизм заново», — говорится в сообщении центра.

Напомним, сотрудники центра не смогли спасти сову после домашнего неумелого лечения.