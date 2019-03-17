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Сову с истощением выхаживают в новосибирском центре реабилитации диких животных

Рубрика: общество

17.03.2019 18:00

фото со страницы Центра реабилитации диких животных во "Вконтакте"

Длиннохвостую неясыть весом всего 500 граммов приходится откармливать очень осторожно, потому что еда сейчас может только навредить.

Центр реабилитации диких животных рассказал, как проходит лечение подопечных. В частности, в центр поступила неясыть в истощении, которая долгое время провела в цехе завода. Птица не могла питаться, ей нечего было пить. Только через месяц её удалось изловить и отвезти к специалистам. Птица уже была покрыта сажей и измазана мазутом. Индекс упитанности был снижен на целую единицу.

«Возвращать к жизни истощённый и обезвоженный измотанный организм достаточно сложно: нельзя просто взять и накормить птицу до отвала. Отвыкший от пищи организм, угнетённая работа желудочно-кишечного тракта могут просто не справиться с такой резкой большой нагрузкой, поэтому восстанавливать их работу нужно постепенно и осторожно, как бы заводя весь механизм заново», — говорится в сообщении центра.

Напомним, сотрудники центра не смогли спасти сову после домашнего неумелого лечения.

 

Теги: помощь животные реабилитация

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сегодня 21:10 Общество 0 Коммент.

Футбольная «Сибирь» всухую проиграла в домашнем матче с лидером турнирной таблицы

сегодня 18:05 Общество 0 Коммент.

Сову с истощением выхаживают в новосибирском центре реабилитации диких животных

сегодня 18:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивают пропавшего парня с гитарой

сегодня 16:59 Общество 0 Коммент.

В Бердске под иномаркой провалился асфальт

сегодня 13:20 Авто 0 Коммент.

На улицах Петухова, Большевистской, Ватутина в Новосибирске не будут вводиться весенние ограничения для большегрузов

сегодня 12:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы в составе сборной России по хоккею с мячом стали чемпионами мира

сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

В Министерстве транспорта РФ установят минимальные габариты ручной клади

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Скончалась певица Юлия Началова

сегодня 09:16 Культура 0 Коммент.

В небе над Красноярским краем пролетел метеорит

вчера 20:02 Хроника 0 Коммент.

Жена Прилучного отказалась комментировать слух об инциденте в стрип-клубе

вчера 19:02 Общество 0 Коммент.

Инвесторы ЖК «Просторный» провели пикет с требованием предъявить график сдачи домов

вчера 17:59 Общество 0 Коммент.

Кирпичи упали со строящейся многоэтажки на «Мерседес» в Новосибирске

вчера 16:12 Хроника 0 Коммент.

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги»

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

«Яндекс» планирует запуск собственной соцсети

вчера 14:19 Наука 0 Коммент.

ГУ МЧС Новосибирской области дало рекомендации дачникам

вчера 13:22 Общество 0 Коммент.

В пожаре под Красноярском погибли двое детей

вчера 12:56 Хроника 0 Коммент.

Лабрадор провалился в глубокий подвал на прогулке с жительницей Новосибирска

вчера 12:12 Хроника 0 Коммент.

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вчера 11:37 Общество 0 Коммент.

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