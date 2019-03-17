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Сталин, обыск, новый кандидат - Итоги недели Сиб.фм

Рубрика: общество

17.03.2019 21:10

ФОТО СО СТРАНИЦЫ СЕРГЕЯ ЗВЕРЕВА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Минувшая неделя была богата на запреты: строительство запрещено на огромном участке в Заельцовском районе, дорога в небо закрыта для Boeing-737 MAX 8, а на волю — для одного из ритуальщиков; строительство бутилированной воды на Байкале остановлено. И только грузовикам дали весенний карт-бланш на дорогах Новосибирска. Всё, чем запомнится уходящая неделя, — в материале Сиб.фм.

Продлять нельзя строить

Понедельник, 11 марта. Мэрия Новосибирска зарезервировала два огромных участка в границах Заельцовского и Калининского районов для строительства продления Красного проспекта и автодороги по улице Светлановской. Собственникам, чьи участки полностью или частично оказались в границах резерва, не имеют права производить любые строительные работы, создавать пруды или иные водные объекты.

Свежий воздух — детям

Вторник, 12 марта. Медведица Герда из новосибирского зоопарка сняла запрет на прогулки для своих медвежат. Если ещё неделю назад она возвращала любопытных близнецов в вольер, то теперь сама вывела их на прогулку. Работники зоопарка выложили милое видео в сеть, чтобы все друзья зверинца смогли увидеть первые шаги малышей в большом мире.

Не по Боингу авиакомпания

Среда, 13 марта. Авиакомпания S7 больше не летает на Boeing-737 MAX 8 после трагедии с самолётом этой марки в Эфиопии, когда погибли 157 человек. Отмечается, что данная мера временная. Пока же новосибирский авиаперевозчик следует мировой тенденции, ведь 17 стран закрыли своё воздушное пространство для транзита данного типа судов. 

 Памятник вождю народов

В этот же день худсовет Новосибирска согласовал установку памятника Иосифу Сталину на территории обкома КПРФ в Новосибирске. Не все члены совета были за, трое посчитали установку бюста неуместной. Тем не менее большинством голосов решение было принято. Историк Константин Голодяев, который выступает приглашённым экспертом при худсовете и не может голосовать, признался, что ему стыдно за данное решение. А во время обсуждения просто хотелось встать и уйти. Памятник откроется 9 мая 2019 года.

Надоела воля

Четверг, 14 марта. Новосибирские следователи заинтересовались деятельностью МКУ «Ритуальные услуги», учредителем которого является мэрия Новосибирска. При обыске в кабинете замдиректора Якова Дистенфельда найдены оружие и бриллианты. Официального обвинения пока не предъявлено, однако известно, что уголовное дело возбуждено по статье «получение взятки лицом, занимающим государственную должность».

 Из бизнеса — во власть

Пятница, 15 марта. Бывший алкогольный магнат региона Сергей проничев станет кандидатом на выборах мэра Новосибирска от «Партии Роста». Его кандидатура уже согласована центральным комитетом. В региональном отделении партии отмечают, что кандидат у них реальный, идёт побеждать, а не пиариться, потому что реклама ему не нужна. В бизнес-кругах он хорошо известен как создатель алкогольной марки «Сибирский бальзам».

Спасти Байкал

В этот же день стало известно, что строительство завода по производству бутилированной воды для экспорта в Китай остановлено решением суда. Жители и даже российские звёзды выступали против этого строительства. природоохранная прокуратура добилась остановки работ. Стилиста Сергея Зверева, уроженца посёлка Култук, даже вызывали в полицию за серию одиночных пикетов. 

Навстречу Победе

 Суббота, 16 марта. В министерстве обороны рассказали, каким будет парад в Новосибирске, посвящённый 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По главной улице мегаполиса пройдут более двух тысяч участников и около 50 образцов современных военных машин. Парад обещает быть массовым и зрелищным.

Без запрета на проезд

Воскресенье, 17 марта. В Новосибирске не будет вводиться весеннее ограничение нагрузки на ось для большегрузов на городских улицах, соединяющих Северный обход и Чуйский тракт. Такое решение принято региональным минтрансом для беспрепятственного транзита грузовиков между соседними областями. В список улиц попали улицы Хилокская, Петухова, Советское шоссе, Мира, Ватутина, «Бугринский мост», Большевистская, Бердское шоссе, Старое шоссе. 

 

Теги: выборы Новосибирский зоопарк Победа итоги обыск

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Лента новостей

Предложить новость

Сталин, обыск, новый кандидат - Итоги недели Сиб.фм

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Футбольная «Сибирь» всухую проиграла в домашнем матче с лидером турнирной таблицы

сегодня 18:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:02 Общество 0 Коммент.

Инвесторы ЖК «Просторный» провели пикет с требованием предъявить график сдачи домов

вчера 17:59 Общество 0 Коммент.

Кирпичи упали со строящейся многоэтажки на «Мерседес» в Новосибирске

вчера 16:12 Хроника 0 Коммент.

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги»

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:19 Наука 0 Коммент.

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вчера 13:22 Общество 0 Коммент.

В пожаре под Красноярском погибли двое детей

вчера 12:56 Хроника 0 Коммент.

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