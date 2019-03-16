Тяжёлая умственная работа ведёт к развитию сахарного диабета 2 типа - учёные

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Тяжёлая умственная работа ведёт к развитию сахарного диабета 2 типа - учёныеРубрика: наука
18.03.2019 08:00
фото с сайта pixabay.com
Французские учёные опубликовали результаты 22-летнего наблюдения за женщинами, которые занимались умственным трудом.
Европейское общество эндокринологии опубликовало научную статью семи французских исследователей, которые сопоставили данные 75 тысяч женщин, чтобы узнать, как влияет утомительная умственная работа на развитие сахарного диабета 2 типа. Был выбран женский пол, потому что дамы чаще сталкиваются с этим недугом.
При анализе данных выяснилось, что более чем у четырёх тысяч женщин, работа которых была умственно тяжёлой, психологически и эмоционально сложной, развился сахарный диабет 2 типа. Те же, у кого трудовая деятельность не была напряжённой, такого заболевания не имели. Причем, отмечают авторы исследования, на развитие заболевания совершенно не влиял образ жизни.
Напомним, ранее учёные назвали самый простой способ сохранить здоровье сердца.
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