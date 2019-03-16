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Тяжёлая умственная работа ведёт к развитию сахарного диабета 2 типа - учёные

Рубрика: наука

18.03.2019 08:00

фото с сайта pixabay.com

Французские учёные опубликовали результаты 22-летнего наблюдения за женщинами, которые занимались умственным трудом.

Европейское общество эндокринологии опубликовало научную статью семи французских исследователей, которые сопоставили данные 75 тысяч женщин, чтобы узнать, как влияет утомительная умственная работа на развитие сахарного диабета 2 типа. Был выбран женский пол, потому что дамы чаще сталкиваются с этим недугом.

При анализе данных выяснилось, что более чем у четырёх тысяч женщин, работа которых была умственно тяжёлой, психологически и эмоционально сложной, развился сахарный диабет 2 типа. Те же, у кого трудовая деятельность не была напряжённой, такого заболевания не имели. Причем, отмечают авторы исследования, на развитие заболевания совершенно не влиял образ жизни.

Напомним, ранее учёные назвали самый простой способ сохранить здоровье сердца. 

 

Теги: здоровье

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сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Тяжёлая умственная работа ведёт к развитию сахарного диабета 2 типа - учёные

сегодня 08:00 Наука 0 Коммент.

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сегодня 07:17 Хроника 0 Коммент.

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вчера 22:59 Общество 0 Коммент.

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вчера 21:10 Общество 0 Коммент.

Футбольная «Сибирь» всухую проиграла в домашнем матче с лидером турнирной таблицы

вчера 18:05 Общество 0 Коммент.

Сову с истощением выхаживают в новосибирском центре реабилитации диких животных

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивают пропавшего парня с гитарой

вчера 16:59 Общество 0 Коммент.

В Бердске под иномаркой провалился асфальт

вчера 13:20 Авто 0 Коммент.

На улицах Петухова, Большевистской, Ватутина в Новосибирске не будут вводиться весенние ограничения для большегрузов

вчера 12:30 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:47 Общество 0 Коммент.

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вчера 09:59 Общество 0 Коммент.

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