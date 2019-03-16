Ушёл из жизни режиссёр Юрий Шиллер

Его документальные и игровые фильмы стали классикой, по ним преподают во ВГИКе.

Союз Кинематографистов России сообщил о смерти известного на весь мир новосибирского кинорежиссёра Юрия Шиллера. Он скончался сегодня, 17 марта, в Новосибирске. Ассоциация документального кино выразила глубокую скорбь родным и близким режиссёра.

«Фильмы Юрия Андреевича хранятся в библиотеке Конгресса США, в Москве в архиве гостелерадио на Шаболовке, архиве Госфильмофонда РФ «Белые столбы», в новосибирской ГТРК, по ним преподают во ВГИКе. Они являются классикой отечественного и мирового документального кино, вошли в истории», — говорится в сообщении.

Юрий Шиллер всегда жил и творил в Новосибирске. Даже звания лауреата госпремии и различных кинофестивалей не заставили его иначе смотреть на жизнь и документальное кино. Друзья и коллеги вспоминают о нём, как о тёплом, светлом, чистом человеке.