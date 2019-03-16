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Ушёл из жизни режиссёр Юрий Шиллер

Рубрика: общество

17.03.2019 22:59

Его документальные и игровые фильмы стали классикой, по ним преподают во ВГИКе.

Союз Кинематографистов России сообщил о смерти известного на весь мир новосибирского кинорежиссёра Юрия Шиллера. Он скончался сегодня, 17 марта, в Новосибирске. Ассоциация документального кино выразила глубокую скорбь родным и близким режиссёра.

«Фильмы Юрия Андреевича хранятся в библиотеке Конгресса США, в Москве в архиве гостелерадио на Шаболовке, архиве Госфильмофонда РФ «Белые столбы», в новосибирской ГТРК, по ним преподают во ВГИКе. Они являются классикой отечественного и мирового документального кино, вошли в истории», — говорится в сообщении.

Юрий Шиллер всегда жил и творил в Новосибирске. Даже звания лауреата госпремии и различных кинофестивалей не заставили его иначе смотреть на жизнь и документальное кино. Друзья и коллеги вспоминают о нём, как о тёплом, светлом, чистом человеке.

 

Теги: память смерть

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Предложить новость

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вчера 23:27 Общество 0 Коммент.

Ушёл из жизни режиссёр Юрий Шиллер

вчера 22:59 Общество 0 Коммент.

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вчера 21:10 Общество 0 Коммент.

Футбольная «Сибирь» всухую проиграла в домашнем матче с лидером турнирной таблицы

вчера 18:05 Общество 0 Коммент.

Сову с истощением выхаживают в новосибирском центре реабилитации диких животных

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивают пропавшего парня с гитарой

вчера 16:59 Общество 0 Коммент.

В Бердске под иномаркой провалился асфальт

вчера 13:20 Авто 0 Коммент.

На улицах Петухова, Большевистской, Ватутина в Новосибирске не будут вводиться весенние ограничения для большегрузов

вчера 12:30 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:47 Общество 0 Коммент.

В Министерстве транспорта РФ установят минимальные габариты ручной клади

вчера 09:59 Общество 0 Коммент.

Скончалась певица Юлия Началова

вчера 09:16 Культура 0 Коммент.

В небе над Красноярским краем пролетел метеорит

16.03.2019 Хроника 0 Коммент.

Жена Прилучного отказалась комментировать слух об инциденте в стрип-клубе

16.03.2019 Общество 0 Коммент.

Инвесторы ЖК «Просторный» провели пикет с требованием предъявить график сдачи домов

16.03.2019 Общество 0 Коммент.

Кирпичи упали со строящейся многоэтажки на «Мерседес» в Новосибирске

16.03.2019 Хроника 0 Коммент.

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги»

16.03.2019 Общество 0 Коммент.

«Яндекс» планирует запуск собственной соцсети

16.03.2019 Наука 0 Коммент.

ГУ МЧС Новосибирской области дало рекомендации дачникам

16.03.2019 Общество 0 Коммент.

В пожаре под Красноярском погибли двое детей

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