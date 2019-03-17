В Бердске под иномаркой провалился асфальт

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В Бердске под иномаркой провалился асфальтРубрика: Авто, проиcшествия
17.03.2019 13:20
фото со страницы "АСТ-54" во "Вконтакте"
Хэтчбек Honda Fit при движении по одной из городских улиц оказался в ловушке.
Происшествие с участием автомобиля зафиксировано сегодня в городе Бердске Новосибирской области. При движении по улице Первомайской под иномаркой провалился асфальт. Автомобиль в буквальном смысле повис на днище и не смог ехать дальше. Повреждения имеет и передняя часть автомобиля.
Фотографии неудачной поездки размещены в паблике «АСТ-54» во «Вконтакте», под которыми бердчане несколько пояснили ситуацию. В частности, отмечается, что улицу Первомайскую ремонтируют ежегодно и ежегодно на ней случаются провалы.
Напомним, летом 2018 года грузовик, перевозивший асфальт, провалился в яму.
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