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В Бердске под иномаркой провалился асфальт

Рубрика: Авто, проиcшествия

17.03.2019 13:20

фото со страницы "АСТ-54" во "Вконтакте"

Хэтчбек Honda Fit при движении по одной из городских улиц оказался в ловушке.

Происшествие с участием автомобиля зафиксировано сегодня в городе Бердске Новосибирской области. При движении по улице Первомайской под иномаркой провалился асфальт. Автомобиль в буквальном смысле повис на днище и не смог ехать дальше. Повреждения имеет и передняя часть автомобиля.

Фотографии неудачной поездки размещены в паблике «АСТ-54» во «Вконтакте», под которыми бердчане несколько пояснили ситуацию. В частности, отмечается, что улицу Первомайскую ремонтируют ежегодно и ежегодно на ней случаются провалы.

 

Напомним, летом 2018 года грузовик, перевозивший асфальт, провалился в яму. 

Теги: автомобили дороги

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Предложить новость

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сегодня 14:46 Экономика 0 Коммент.

В Бердске под иномаркой провалился асфальт

сегодня 13:20 Авто 0 Коммент.

На улицах Петухова, Большевистской, Ватутина в Новосибирске не будут вводиться весенние ограничения для большегрузов

сегодня 12:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы в составе сборной России по хоккею с мячом стали чемпионами мира

сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

В Министерстве транспорта РФ установят минимальные габариты ручной клади

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Скончалась певица Юлия Началова

сегодня 09:16 Культура 0 Коммент.

В небе над Красноярским краем пролетел метеорит

вчера 20:02 Хроника 0 Коммент.

Жена Прилучного отказалась комментировать слух об инциденте в стрип-клубе

вчера 19:02 Общество 0 Коммент.

Инвесторы ЖК «Просторный» провели пикет с требованием предъявить график сдачи домов

вчера 17:59 Общество 0 Коммент.

Кирпичи упали со строящейся многоэтажки на «Мерседес» в Новосибирске

вчера 16:12 Хроника 0 Коммент.

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги»

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

«Яндекс» планирует запуск собственной соцсети

вчера 14:19 Наука 0 Коммент.

ГУ МЧС Новосибирской области дало рекомендации дачникам

вчера 13:22 Общество 0 Коммент.

В пожаре под Красноярском погибли двое детей

вчера 12:56 Хроника 0 Коммент.

Лабрадор провалился в глубокий подвал на прогулке с жительницей Новосибирска

вчера 12:12 Хроника 0 Коммент.

Резкое похолодание идёт в Новосибирскую область

вчера 10:43 Общество 0 Коммент.

Следком оправдал избитого владельцами собаки полицейского

вчера 09:59 Хроника 0 Коммент.

Посетителей бара в Новосибирске эвакуировали из-за бомбы

вчера 09:34 Хроника 0 Коммент.

В Минобороны рассказали о сценарии парада Победы в Новосибирске

вчера 09:29 Общество 0 Коммент.

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