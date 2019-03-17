В Бердске под иномаркой провалился асфальт

фото со страницы "АСТ-54" во "Вконтакте"

Хэтчбек Honda Fit при движении по одной из городских улиц оказался в ловушке.

Происшествие с участием автомобиля зафиксировано сегодня в городе Бердске Новосибирской области. При движении по улице Первомайской под иномаркой провалился асфальт. Автомобиль в буквальном смысле повис на днище и не смог ехать дальше. Повреждения имеет и передняя часть автомобиля.

Фотографии неудачной поездки размещены в паблике «АСТ-54» во «Вконтакте», под которыми бердчане несколько пояснили ситуацию. В частности, отмечается, что улицу Первомайскую ремонтируют ежегодно и ежегодно на ней случаются провалы.

Напомним, летом 2018 года грузовик, перевозивший асфальт, провалился в яму.