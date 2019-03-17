В Новосибирске разыскивают пропавшего парня с гитарой

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В Новосибирске разыскивают пропавшего парня с гитаройРубрика: общество
17.03.2019 16:59
фото с форума ПСО "Лиза Алерт"
О местонахождении жителя Тогучинского района не известно ничего с 14 марта.
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» разместил ориентировку по поиску пропавшего 23-летнего жителя посёлка Горный Николая Косова. О нём ничего не известно с 14 марта. Молодой человек был одет в чёрную ветровку, чёрные спортивные штаны и майку, белые кроссовки. При себе имел чёрный рюкзак и гитару. Отличительная черта — татуировка в виде города с черепом на груди.
Интересно, что телефон Николая сотрудники полиции обнаружили дома. И уже проверили его контакты в социальных сетях в последние перед исчезновением дни. Коллеги Косова утверждают, что он очень щепетильно относился к телефону и всегда носил его с собой.
Волонтёры отмечают, что Николай может находиться в любом районе области, как и в самом региональном центре.
Напомним, пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска найдена мёртвой.
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Лента новостей
Футбольная «Сибирь» всухую проиграла в домашнем матче с лидером турнирной таблицы
Сову с истощением выхаживают в новосибирском центре реабилитации диких животных
Новосибирцы в составе сборной России по хоккею с мячом стали чемпионами мира
В Министерстве транспорта РФ установят минимальные габариты ручной клади
Жена Прилучного отказалась комментировать слух об инциденте в стрип-клубе
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