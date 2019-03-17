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В Новосибирске разыскивают пропавшего парня с гитарой

Рубрика: общество

17.03.2019 16:59

фото с форума ПСО "Лиза Алерт"

О местонахождении жителя Тогучинского района не известно ничего с 14 марта.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» разместил ориентировку по поиску пропавшего 23-летнего жителя посёлка Горный Николая Косова. О нём ничего не известно с 14 марта. Молодой человек был одет в чёрную ветровку, чёрные спортивные штаны и майку, белые кроссовки. При себе имел чёрный рюкзак и гитару. Отличительная черта — татуировка в виде города с черепом на груди.

Интересно, что телефон Николая сотрудники полиции обнаружили дома. И уже проверили его контакты в социальных сетях в последние перед исчезновением дни. Коллеги Косова утверждают, что он очень щепетильно относился к телефону и всегда носил его с собой. 

Волонтёры отмечают, что Николай может находиться в любом районе области, как и в самом региональном центре. 

Напомним, пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска найдена мёртвой.

Теги: поиски пропавших

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Лента новостей

Предложить новость

Сталин, обыск, новый кандидат - Итоги недели Сиб.фм

сегодня 21:10 Общество 0 Коммент.

Футбольная «Сибирь» всухую проиграла в домашнем матче с лидером турнирной таблицы

сегодня 18:05 Общество 0 Коммент.

Сову с истощением выхаживают в новосибирском центре реабилитации диких животных

сегодня 18:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивают пропавшего парня с гитарой

сегодня 16:59 Общество 0 Коммент.

В Бердске под иномаркой провалился асфальт

сегодня 13:20 Авто 0 Коммент.

На улицах Петухова, Большевистской, Ватутина в Новосибирске не будут вводиться весенние ограничения для большегрузов

сегодня 12:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы в составе сборной России по хоккею с мячом стали чемпионами мира

сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

В Министерстве транспорта РФ установят минимальные габариты ручной клади

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Скончалась певица Юлия Началова

сегодня 09:16 Культура 0 Коммент.

В небе над Красноярским краем пролетел метеорит

вчера 20:02 Хроника 0 Коммент.

Жена Прилучного отказалась комментировать слух об инциденте в стрип-клубе

вчера 19:02 Общество 0 Коммент.

Инвесторы ЖК «Просторный» провели пикет с требованием предъявить график сдачи домов

вчера 17:59 Общество 0 Коммент.

Кирпичи упали со строящейся многоэтажки на «Мерседес» в Новосибирске

вчера 16:12 Хроника 0 Коммент.

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «Ритуальные услуги»

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

«Яндекс» планирует запуск собственной соцсети

вчера 14:19 Наука 0 Коммент.

ГУ МЧС Новосибирской области дало рекомендации дачникам

вчера 13:22 Общество 0 Коммент.

В пожаре под Красноярском погибли двое детей

вчера 12:56 Хроника 0 Коммент.

Лабрадор провалился в глубокий подвал на прогулке с жительницей Новосибирска

вчера 12:12 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы сняли на видео в Шерегеше катание на sup-доске с горы

вчера 11:37 Общество 0 Коммент.

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