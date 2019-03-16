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Бердская школьница получила титул самой красивой девушки города

Рубрика: общество

18.03.2019 10:09

Фото из группы "Мисс здоровый образ жизни города Бердска" в социальной сети "ВКонтакте"

 

Участницы конкурса «Мисс здоровый образ жизни-2019» готовились к нему около двух недель; они занимались хореографией, учились ораторскому искусству, готовит творческие номера.

В Бердске прошёл конкурс «Мисс ЗОЖ-2019», в котором поучаствовали 12 девушек. Награждение победительниц состоялось вчера, 17 марта.

Титул самой красивой и спортивной девушки города получила Маргарита Гизатулина, ученица лицея №6.

«Кастинг проходил в конце февраля, так что времени на подготовку было достаточно. Я знала, зачем туда иду, поэтому сил не жалела и выложилась на 1000%. Готовилась примерно 1,5 недели.Потом у нас был предварительный просмотр творческих номеров и визиток, где я безоговорочно прошла в финал. Сил ушло много, но это того стоило», – рассказала Сиб.фм Маргарита Гизатулина.

При подготовке к конкурсу девушки учили основы хореографии и ораторского мастерства. 

Напомним, 25 февраля в СУНЦ НГУ выбрали «Мисс ФМШ-2019».

Теги: конкурсы школьники победители

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Лента новостей

Предложить новость

Сломавшего позвоночник на льду мужчину спасли под Новосибирском

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Бердская школьница получила титул самой красивой девушки города

сегодня 10:09 Общество 0 Коммент.

NASA предупредило о приближающемся к Земле крупном метеорите

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

Новосибирске мусорщики заблокировали движение в одном из дворов

сегодня 09:31 Хроника 0 Коммент.

В сети появилось видео воссозданного Бердского острога

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Тяжёлая умственная работа ведёт к развитию сахарного диабета 2 типа - учёные

сегодня 08:00 Наука 0 Коммент.

Двое сотрудников МЧС погибли при тушении пожара в городе Зима

сегодня 07:17 Хроника 0 Коммент.

Основатель компании по продаже косметики «Расцветай» Алексей Корнаков погиб в Новосибирске

вчера 23:27 Общество 0 Коммент.

Ушёл из жизни режиссёр Юрий Шиллер

вчера 22:59 Общество 0 Коммент.

Сталин, обыск, новый кандидат - Итоги недели Сиб.фм

вчера 21:10 Общество 0 Коммент.

Футбольная «Сибирь» всухую проиграла в домашнем матче с лидером турнирной таблицы

вчера 18:05 Общество 0 Коммент.

Сову с истощением выхаживают в новосибирском центре реабилитации диких животных

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске разыскивают пропавшего парня с гитарой

вчера 16:59 Общество 0 Коммент.

В Бердске под иномаркой провалился асфальт

вчера 13:20 Авто 0 Коммент.

На улицах Петухова, Большевистской, Ватутина в Новосибирске не будут вводиться весенние ограничения для большегрузов

вчера 12:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы в составе сборной России по хоккею с мячом стали чемпионами мира

вчера 11:47 Общество 0 Коммент.

В Министерстве транспорта РФ установят минимальные габариты ручной клади

вчера 09:59 Общество 0 Коммент.

Скончалась певица Юлия Началова

вчера 09:16 Культура 0 Коммент.

В небе над Красноярским краем пролетел метеорит

16.03.2019 Хроника 0 Коммент.

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