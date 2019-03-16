Бердская школьница получила титул самой красивой девушки города

Фото из группы "Мисс здоровый образ жизни города Бердска" в социальной сети "ВКонтакте"

Участницы конкурса «Мисс здоровый образ жизни-2019» готовились к нему около двух недель; они занимались хореографией, учились ораторскому искусству, готовит творческие номера.

В Бердске прошёл конкурс «Мисс ЗОЖ-2019», в котором поучаствовали 12 девушек. Награждение победительниц состоялось вчера, 17 марта.

Титул самой красивой и спортивной девушки города получила Маргарита Гизатулина, ученица лицея №6.

«Кастинг проходил в конце февраля, так что времени на подготовку было достаточно. Я знала, зачем туда иду, поэтому сил не жалела и выложилась на 1000%. Готовилась примерно 1,5 недели.Потом у нас был предварительный просмотр творческих номеров и визиток, где я безоговорочно прошла в финал. Сил ушло много, но это того стоило», – рассказала Сиб.фм Маргарита Гизатулина.

При подготовке к конкурсу девушки учили основы хореографии и ораторского мастерства.

Напомним, 25 февраля в СУНЦ НГУ выбрали «Мисс ФМШ-2019».