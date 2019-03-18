Бывший проректор НГУ заплатит больше 20 миллионов университету

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Бывший проректор НГУ заплатит больше 20 миллионов университетуРубрика: общество
18.03.2019 17:39
фото с сайта nsu.ru
Суд Советского района признал вину Андрея Осипова, экс-проректора НГУ по материально-техническому развитию, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
Андрей Осипов осуждён за халатность, которая повлекла за собой особо крупный ущерб для университета.
Следствие предъявило экс-проректору обвинение в отсутствии надлежащего контроля за ремонтом общежития № 5. Согласно деталям по делу Осипова, в июне 2016 года он подписал акты выполненных работ по контракту на ремонт общежития с подрядчиком АО «Су-9», не убедившись в объёме и качестве выполненных работ, в результате чего Новосибирский университет потерял почти 22,5 миллиона рублей.
Суд назначил наказание бывшему проректору в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15 % заработной платы в пользу государства. Однако от назначенного приговора Осипова освободили из-за истечения срока давности.
Как сообщает прокуратура, после вступления нынешнего приговора в силу экс-проректор будет обязан выплатить НГУ более 21 миллиона рублей.
Напомним, стоимость контракта, заключённого между подрядчиком и университетом, составила почти 120 миллионов рублей.
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