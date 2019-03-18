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Бывший проректор НГУ заплатит больше 20 миллионов университету

Рубрика: общество

18.03.2019 17:39

фото с сайта nsu.ru

Суд Советского района признал вину Андрея Осипова, экс-проректора НГУ по материально-техническому развитию, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Андрей Осипов осуждён за халатность, которая повлекла за собой особо крупный ущерб для университета.

Следствие предъявило экс-проректору обвинение в отсутствии надлежащего контроля за ремонтом общежития № 5. Согласно деталям по делу Осипова, в июне 2016 года он подписал акты выполненных работ по контракту на ремонт общежития с подрядчиком АО «Су-9», не убедившись в объёме и качестве выполненных работ, в результате чего Новосибирский университет потерял почти 22,5 миллиона рублей. 

Суд назначил наказание бывшему проректору в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15 % заработной платы в пользу государства. Однако от назначенного приговора Осипова освободили из-за истечения срока давности.

Как сообщает прокуратура, после вступления нынешнего приговора в силу экс-проректор будет обязан выплатить НГУ более 21 миллиона рублей.

Напомним, стоимость контракта, заключённого между подрядчиком и университетом, составила почти 120 миллионов рублей. 

 

Теги: суд НГУ Академгородок

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Предложить новость

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Бывший проректор НГУ заплатит больше 20 миллионов университету

сегодня 17:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:36 Наука 0 Коммент.

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сегодня 15:04 Хроника 0 Коммент.

Посевная кампания в Новосибирской области будет дороже прошлогодней на 800 миллионов рублей

сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

Сегодня в Бийске прошла массовая эвакуация из-за угрозы взрыва

сегодня 14:41 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:36 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили войну тонировке и грязным номерам

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Бывшего работника аэропорта Толмачёво будут судить за кражу часов стоимостью 350 тысяч рублей

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решётку

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы

сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирск на три дня погрузится в туман

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

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