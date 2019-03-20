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Глава Республики Алтай Александр Бердников подал Путину прошение об отставке

Рубрика: политика, общество

20.03.2019 14:17

фото с личной страницы александра бердникова в Facebook

Бердников возглавлял Республику Алтай более 13 лет.

Александр Бердников покидает пост главы Республики Алтай. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, назвав в качестве причины приближающееся завершение очередного срока полномочий и переход на другую работу.

При этом в тексте обращения Бердников дважды отметил, что принял такое решение самостоятельно.

«Мною подано заявление президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности. Подчёркиваю, что отставка была добровольной», – написал Александр Бердников.

65-летний чиновник возглавлял Республику Алтай с 2006 года — сначала в качестве назначенного президентом РФ руководителя региона, а в 2014 году выиграл прямые выборы. Его полномочия истекали в сентябре 2019 года.

Отставка Бердникова была ожидаемой. Ещё в начале недели в федеральных СМИ появились сообщения о предстоящих в скором времени увольнениях нескольких глав российских регионов. Среди них значилась и фамилия главы Республики Алтай. Как сообщал Сиб.фм, в качестве претендентов рассматриваются несколько человек: депутат Госдумы от Новосибирской области Максим Кудрявцев, член Совета Федерации от Республики Алтай Владимир Полетаев, а также зампреда правительства республики Анатолий Донской. Однако наиболее вероятным кандидатом считается Олег Хорохордин, ранее занимавший ряд различных должностей в федеральных и региональных органах власти.

Напомним, 19 марта об уходе в отставку объявил бессменный президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

Теги: Республика Алтай Путин Владимир отставка

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сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

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