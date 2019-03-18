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Главу Республики Алтай Александра Бердникова может сменить Олег Хорохордин

Рубрика: общество

18.03.2019 13:05

ФОТО С САЙТА IRCFORUM.RU

На текущей неделе несколько руководителей регионов могут лишиться своих постов; названо имя возможного преемника главы Республики Алтай.

В пяти российских регионах на текущей неделе могут смениться руководители. Об этом сегодня сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента России. По данным издания, готовится отставка губернаторов Оренбургской, Челябинской и Мурманской областей, а также главы Республики Алтай. Кроме того, скорый уход прочат руководителям Калмыкии и Волгоградской области.

Единственный представитель Сибирского федерального округа в этом списке – 65-летний Александр Бердников – возглавляет Республику Алтай третий срок, с 2006 года, причём его нынешние полномочия впервые были подтверждены в результате прямых выборов в 2014 году (предыдущие два срока он был назначен). Бердников является членом Президиума политсовета регионального отделения «Единой России».

Вот уже несколько лет политологи называют Бердникова потенциальным отставником и считают, что из-за высокого антирейтинга и нестабильности в регионе он не будет участвовать в выборах 2019 года. Но не так давно глава Республики Алтай, выступая в региональном Госсобрании, оценил уровень доверия населения к «Единой России» как «очень низкий» и отметил, что от партии всё чаще стараются держаться подальше даже собственные кандидаты. «У нашего народа менталитет такой: люди всё равно голосуют за персону, а не за идею», – отметил он, что многие восприняли как расчёт на собственные силы в осенней борьбе за четвёртый срок.

Однако в последнее время Бердников несколько раз оказывался в центре скандалов. На минувшей неделе стало известно, что зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в присутствии высокопоставленных членов кабинета министров на сочинском форуме подверг жёсткой критике Александра Бердникова и методы его работы.

«Мы единственный крупный инвестор в Республике Алтай. Мы создаём горнолыжный курорт "Манжерок". Уже израсходовали 780 миллионов рублей, в этом году израсходуем 1,2 миллиарда рублей. Местным властям наплевать на туризм, у них другая задача – им деньги освоить надо», – сказал Кузнецов, приведя факты давления на инвестора с целью подключения к работам подрядчиков, связанных с руководством республики. 

Ранее, в январе, в одном из республиканских СМИ появилось сообщение о наличии у губернатора Бердникова десятков квартир в Сочи и других городах страны.

После скандалов эксперты стали говорить, что Александр Бердников может стать первой жертвой «весеннего губернаторопада» – ожидаемой политологами серии отставок глав регионов.

В качестве претендентов на пост главы Республики Алтай называются имена депутата Госдумы от Новосибирской области, члена политсовета Новосибирского регионального отделения «Единой России» Максима Кудрявцева, члена Совета Федерации от Республики Алтай Владимира Полетаева, а также зампреда правительства республики и руководителя аппарата Бердникова Анатолия Донского.

Однако, по данным источника Сиб.фм, знакомого с ситуацией, обязанности высшего должностного лица сибирского региона с большой долей вероятности могут быть возложены на Олега Хорохордина.

Он не является заметной публичной персоной, но хорошо известен в административных кругах. Занимал ряд должностей в региональных представительствах федеральных органов власти, в аппарате полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе, в администрации президента РФ и правительстве РФ. Последнее место работы, упоминаемое в открытых источниках, – председатель Совета НП «ГЛОНАСС».

Напомним, в ноябре 2018 года главой Хакасии был избран представитель КПРФ Валентин Коновалов.

Теги: губернатор Республика Алтай отставка

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