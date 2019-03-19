Каждая третья закупка на Универсиаде в Красноярске оказалась незаконной

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Почти треть закупок в рамках Всемирной зимней Универсиады в Красноярске была проведена с нарушением законодательства.

На пресс-конференции заместитель руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы Олег Харченко заявил, что на сегодняшний момент обжаловано менее 50 закупок, хотя на деле претензий было в разы больше.

«Жаловались помногу участники со всей страны, но тем не менее, можно сказать, что каждая третья закупка была проведена с нарушением действующего законодательства», —прокомментировал ситуацию Харченко, уточнив, что основные нарушения были связаны с составлением документации под конкретного заказчика и необоснованным отклонением заявок.

Он также отметил, что закупки в рамках Универсиады не регулировались специальной документацией, как во время подготовки к Олимпиаде в Сочи в 2014 году или на Универсиаде в Казани в 2013.

Напомним, что Универсиада в Красноярске проходила со 2 по 12 марта. Ранее красноярский губернатор заявлял, что на подготовку будет потрачено 50 миллиардов рублей для реконструкции и ремонта более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.