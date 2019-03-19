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Каждая третья закупка на Универсиаде в Красноярске оказалась незаконной

Рубрика: общество

19.03.2019 07:41

Источник фотографии: www.krsk2019.ru

Почти треть закупок в рамках Всемирной зимней Универсиады в Красноярске была проведена с нарушением законодательства.

На пресс-конференции заместитель руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы Олег Харченко заявил, что на сегодняшний момент обжаловано менее 50 закупок, хотя на деле претензий было в разы больше. 

«Жаловались помногу участники со всей страны, но тем не менее, можно сказать, что каждая третья закупка была проведена с нарушением действующего законодательства», —прокомментировал ситуацию Харченко, уточнив, что основные нарушения были связаны с составлением документации под конкретного заказчика и необоснованным отклонением заявок.

Он также отметил, что закупки в рамках Универсиады не регулировались специальной документацией, как во время подготовки к Олимпиаде в Сочи в 2014 году или на Универсиаде в Казани в 2013. 

Напомним, что Универсиада в Красноярске проходила со 2 по 12 марта. Ранее красноярский губернатор заявлял, что на подготовку будет потрачено 50 миллиардов рублей для реконструкции и ремонта более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры. 

Теги: госзакупки Красноярск Универсиада

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Лента новостей

Предложить новость

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сегодня 12:49 Афиша 0 Коммент.

Администрация Красноярска проводит конкурс на лучший проект крематория

сегодня 12:43 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились детёныши лемура

сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества нашли в детских пельменях опасные бактерии

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Купить дом за одну зарплату можно под Омском

сегодня 11:58 Экономика 0 Коммент.

Управленцы из Новосибирской области вошли в число победителей конкурса «Лидеры России»

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Учёные изучают возможность возрождения древних животных на примере мамонта из Якутии

сегодня 11:11 Наука 0 Коммент.

Рособрнадзор разрешил Сибирской академии финансов и банковского дела учить студентов

сегодня 10:59 Общество 0 Коммент.

Портрет Софи Лорен за 3 миллиона рублей продаёт кузбасская шахта

сегодня 10:48 Экономика 0 Коммент.

За оскорбление властей россиянам теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Взрыв метеорита над Россией превысил мощность десяти атомных бомб

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске построят первый в России межвузовский кампус

сегодня 09:49 Наука 0 Коммент.

Новосибирск простится с Юрием Шиллером 20 марта

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:22 Общество 0 Коммент.

Охрану предприятия с превышением ПДК по ртути в Иркутской области доверили ЧОП

сегодня 08:11 Экономика 0 Коммент.

Каждая третья закупка на Универсиаде в Красноярске оказалась незаконной

сегодня 07:41 Общество 0 Коммент.

В два раза больше туристов приехали на зимний Байкал в этом году

сегодня 07:27 Общество 0 Коммент.

МЧС прогнозирует паводок в 300 населённых пунктах Сибири

вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

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